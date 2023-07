Ancora cambiamenti nel pomeriggio di Raiuno nella settimana in corso. Dopo le modifiche di lunedì scorso, anche nella giornata di oggi, mercoledì 26 luglio 2023, la puntata della soap opera spagnola Sei Sorelle non va infatti in onda. Una sospensione, anche in questo caso, temporanea ed ampiamente programmata.

Perché non va in onda Sei Sorelle? Il motivo è lo stesso di lunedì, ovvero la necessità da parte della Rai di dare spazio al “Food System Summit +2”, che da lunedì ad oggi si tiene presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao).

Oggi, in particolare, è prevista la cerimonia di chiusura, che il Tg1 seguirà in diretta con uno Speciale in onda dalle 16:10 alle 17:30, anche su RaiPlay.

Per consentire lo spazio necessario alla messa in onda dell’evento, Raiuno ha quindi modificato il proprio palinsesto: rispetto a lunedì, però, a saltare è solo Sei Sorelle, mentre la replica di Don Matteo 10 va in onda regolarmente con i suoi due episodi.

Il cambio di programmazione riguarda anche Estate in Diretta, che posticipa di un’ora circa la sua partenza, alle 18:00 (ma avrà un’anteprima alle 16:00). La programmazione tornerà regolare domani pomeriggio, giovedì 27 luglio.