Cambiamenti in programma nel corso del pomeriggio di Raiuno. Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio 2023, la soap opera spagnola Sei Sorelle non va infatti in onda. Una sospensione temporanea (tant’è che la soap tornerà regolarmente domani, martedì 25 luglio), ed ampiamente programmata.

Perché non va in onda Sei Sorelle? Il motivo sta nella necessità da parte della Rai di mandare in onda la Cerimonia di apertura del “Food System Summit +2”, che si terrà fino a mercoledì 26 luglio presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao).

Una cerimonia che il Tg1 seguirà in diretta con uno Speciale in onda dalle 14:05 alle 16:30, anche su RaiPlay, e che vedrà gli interventi della Premier italiana Giorgia Meloni e del Segretario Generale Onu, António Guterres.

Per consentire lo spazio necessario alla messa in onda dell’evento, Raiuno ha quindi modificato il proprio palinsesto: ecco che, allora, non solo la replica di Don Matteo 10 non va in onda, ma neanche l’episodio in prima tv di Sei Sorelle, solitamente previsto alle 16:05.

Il cambio di programmazione riguarda in parte anche Estate in Diretta, che anticiperà di mezz’ora la sua partenza, alle 16:30. Come detto, la programmazione tornerà regolare domani pomeriggio, ma sarà nuovamente modificata mercoledì, per mandare in onda la Cerimonia di chiusura del Summit.