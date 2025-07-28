‘Sei single?”, la risposta della dama spiazza i fan. Giuseppe e Rosanna, crisi dopo Uomini e Donne
Cosa è successo tra Giuseppe e Rosanna dopo Uomini e Donne? Sul web circolano le prime indiscrezioni sulla coppia.
Un’altra coppia di Uomini e Donne sarebbe arrivata al capolinea. Stavolta si tratta di Giuseppe e Rosanna, i due protagonisti del Trono Over che si sono conosciuti – e innamorati – proprio in quello studio televisivo e che ora si sarebbero lasciati. Un’indiscrezione, questa, divulgata già parecchi giorni fa dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che aveva appunto dichiarato nel corso di una diretta: “Chissà se questa volta torneranno insieme nel giro di un giorno con tanto di diretta oppure se è una decisione con cognizione di tempo“. Durante il dating show, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine da parte di Giuseppe, mentre lei si è sempre mostrata molto più cauta nel mostrare interesse per l’uomo.
Cosa è successo tra Giuseppe e Rosanna
Non ci sono in realtà stati annunci ufficiali sulla fine della loro storia, ma solo piccoli dettagli che avevano fatto intuire ai fan una probabile rottura. Sui suoi profili social, Rosanna aveva scritto – non molto tempo fa – che a volte nei rapporti si confonde la sicurezza con la felicità, il lusso con l’amore, la stabilità con la libertà. “Ma un legame che ci trattiene anche se fatto di gesti preziosi, promesse splendenti o attenzioni costanti” – aveva continuato lei citando le parole della canzone Aicha di Khaled- “resta pur sempre una prigione se manca il respiro, la spontaneità, l’autenticità”.