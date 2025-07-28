‘Sei single?”, la risposta della dama spiazza i fan. Giuseppe e Rosanna, crisi dopo Uomini e Donne

Cosa è successo tra Giuseppe e Rosanna dopo Uomini e Donne? Sul web circolano le prime indiscrezioni sulla coppia.

Un’altra coppia di Uomini e Donne sarebbe arrivata al capolinea. Stavolta si tratta di Giuseppe e Rosanna, i due protagonisti del Trono Over che si sono conosciuti – e innamorati – proprio in quello studio televisivo e che ora si sarebbero lasciati. Un’indiscrezione, questa, divulgata già parecchi giorni fa dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che aveva appunto dichiarato nel corso di una diretta: “Chissà se questa volta torneranno insieme nel giro di un giorno con tanto di diretta oppure se è una decisione con cognizione di tempo“. Durante il dating show, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine da parte di Giuseppe, mentre lei si è sempre mostrata molto più cauta nel mostrare interesse per l’uomo.

Cosa è successo tra Giuseppe e Rosanna

Non ci sono in realtà stati annunci ufficiali sulla fine della loro storia, ma solo piccoli dettagli che avevano fatto intuire ai fan una probabile rottura. Sui suoi profili social, Rosanna aveva scritto – non molto tempo fa – che a volte nei rapporti si confonde la sicurezza con la felicità, il lusso con l’amore, la stabilità con la libertà. “Ma un legame che ci trattiene anche se fatto di gesti preziosi, promesse splendenti o attenzioni costanti” – aveva continuato lei citando le parole della canzone Aicha di Khaled- “resta pur sempre una prigione se manca il respiro, la spontaneità, l’autenticità”.

In questi giorni ci sono state invece altre indiscrezioni per via di alcune parole scritte dall’ex dama sul suo profilo Instagram. Lei ha infatti aperto un box domande sulle sue Instagram stories e ha dato agli utenti la possibilità di chiederle qualcosa in più sulla propria vita personale. “Sei single?“, le ha infatti domandato uno di loro, a cui Rosanna ha subito risposto: “In questo momento ho deciso di non definirmi“. E ancora: “Tu e Giuseppe non state più insieme?“, ha chiesto un altro. A quel punto Rosanna ha svelato che si sente ogni giorno con lui. “Cosa è successo con Giuseppe?“, si chiede un altro follower, a cui stavolta la donna risponde: “Lo capiremo” inserendo anche una faccia che ride.

Indizi misteriosi, questi, che fanno trapelare alla presenza di una crisi di coppia ma non ad una rottura definitiva. I fan sperano che tra i due possa tornare il sereno, e intanto attendono ulteriori aggiornamenti sui canali virtuali di entrambi.