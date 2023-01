Il Guinness Sei Nazioni 2023, l’evento di rugby che vedrà protagonista la nazionale azzurra allenata da Kieran Crowley, torna in onda su Sky Sport dal 4 febbraio al 18 marzo.

Le altre nazionali protagoniste del torneo, come da tradizione, saranno la Francia detentrice del trofeo, l’Inghilterra, il Galles, l’Irlanda e la Scozia.

Tutti i match andranno in onda in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Le partite dell’Italia, nel dettaglio, andranno in onda su Sky Sport, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8 (in fondo, trovate il calendario completo riguardante gli azzurri che debutteranno il 5 febbraio contro la Francia allo Stadio Olimpico di Roma).

L’evento sarà raccontato dalla squadra rugby di Sky Sport composta da Francesco Pierantozzi, commentatore delle partite dell’Italia insieme a Federico Fusetti e Andrea De Rossi, Moreno Molla, inviato al seguito della nazionale, e Diego Dominguez, il miglior marcatore azzurro di tutti i tempi che sarà ospite fisso degli studi pre e post partita che saranno condotti da Davide Camicioli. Oltre a loro, ci saranno anche Paolo Malpezzi e Alessandro Moscardi.

Oltre al torneo, andrà in onda anche la produzione originale Sky Sport, Ange… lo azzurro, ritratto inedito di Ange Capuozzo, italiano cresciuto in Francia, estremo-ala del Tolosa e dell’Italia ed eletto giocatore emergente dell’anno ai World Rugby Awards 2022. L’appuntamento è per il 31 gennaio 2023 alle ore 23 su Sky Sport Uno. Seguiranno, durante il Sei Nazioni 2023, altri speciali e approfondimenti per conoscere più da vicino gli azzurri.

Su Sky Sport 24, invece, andrà in onda la rubrica Obiettivo Rugby Sei Nazioni, con Francesco Pierantozzi e Diego Dominguez, con news, interviste e highlights delle partite, in onda alle ore 16.45 ogni lunedì e giovedì.

Ad aprire l’edizione 2023 del Sei Nazioni sarà la sfida tra Galles e Irlanda, in onda su Sky Sport Arena e NOW, sabato 4 febbraio alle ore 15:15.

Da ricordare, inoltre, anche l’edizione 2023 del Sei Nazioni U20, il torneo giovanile maschile che si disputerà dal 3 febbraio al 19 marzo (la prima partita dell’Italia sarà contro la Francia e andrà in onda venerdì 3 febbraio alle 19:30 su Sky Sport Arena e NOW), e il TikTok Sei Nazioni Femminile, in programma dal 25 marzo al 29 aprile.

Alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta giovedì 26 gennaio, hanno preso parte Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky, Giovanni Malagò, presidente CONI, Marzio Innocenti, presidente FIR, Vito Cozzoli, presidente e AD Sport&Salute, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale, Diego Dominguez, Michele Lamaro, capitano dell’Italia, Kieran Crowley, Massimo Brunello, capo allenatore Italia U20) e Giovanni Quattrini, capitano dell’Italia U20.

Giovanni Malagò ha dichiarato di nutrire alte aspettative sulla nazionale per quest’edizione del torneo (“La vittoria in Galles è entrata nella storia dello sport italiano e dà un ulteriore carico di responsabilità sportiva. Si è generato un livello di aspettative importante”) mentre il presidente Marzio Innocenti si è posto l’obiettivo di almeno due vittorie (“Il momento in Galles è stato indimenticabile, è stato un momento di svolta. L’Italia è una squadra che ha trovato una consapevolezza e un gioco nuovi. In questo Sei Nazioni, l’obiettivo è essere allo stesso livello delle altre nazioni, scendiamo in campo per vincere. In questa nuova competitività, mi aspetto almeno due vittorie”).

Anche Diego Dominguez, infine, si è soffermato sulla vittoria storica contro il Galles arrivata nella scorsa edizione del Sei Nazioni, prima vittoria dell’Italia dal 2015 dopo 36 sconfitte consecutive: “La vittoria di Cardiff ha cambiato qualcosa, ha dato fiducia e personalità al gruppo e al movimento. È una squadra che si diverte e i risultati si vedono. Concordo sull’obiettivo di due vittorie: una subito contro la Francia e l’altra contro il Galles ma in casa, così non ci sono più dubbi!”.

Sei Nazioni 2023: il calendario dell’Italia

Prima Giornata

Domenica 5 febbraio

ore 16

Italia-Francia

Sky Sport Uno, NOW e TV8

(commento Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti)

Seconda Giornata

Domenica 12 febbraio

ore 16

Inghilterra-Italia

Sky Sport Uno, NOW e TV8

Terza Giornata

Sabato 25 febbraio

ore 15:15

Italia-Irlanda

Sky Sport Uno, NOW e TV8

Quarta Giornata

Sabato 11 marzo

ore 15:15

Italia-Galles

Sky Sport Uno, NOW e TV8

Quinta Giornata

Sabato 18 marzo

ore 13:30

Scozia-Italia

Sky Sport Uno, NOW e TV8

Sei Nazioni 2023: gli altri match

Prima Giornata

Sabato 4 febbraio

ore 15.15

Galles-Irlanda

Sky Sport Arena e NOW

(commento Moreno Molla e Alessandro Moscardi)

ore 17.45

Inghilterra-Scozia

Sky Sport Arena e NOW

(commento Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi)

