Segreti di Famiglia, spoiler prossime puntate: cosa farà Pars dopo la morte della sorella

La seconda stagione di Segreti di Famiglia è oggi disponibile in streaming su Mediaset Infinity. La popolare soap turca, che ha ottenuto diversi consensi, si annuncia ricca di colpi di scena. Nonostante non abbia trovato la sua collocazione ideale nei palinsesti di Mediaset, Segreti di Famiglia non è stata sospesa, ma è visibile nella piattaforma del Biscione, dove ha ottenuto un rilevante seguito. Le anticipazioni delle prossime puntate sono ricche di colpi di scena che non deluderanno i telespettatori.

Anche il secondo capitolo di Segreti di famiglia sarà caratterizzato da intrighi, misteri e naturalmente segreti che animeranno la narrazione rendendo ogni puntata appassionante e ricca di momenti inaspettati. La nuova stagione si apre con Igaz e Celyn che finalmente sono marito e moglie e stanno vivendo un momento felice. Dopo essersi sposati sulla spiaggia si godono l’idillio circondati dall’affetto degli amici e della famiglia. Tuttavia la pace non è destinata a durare visto che i due dovranno presto affrontare un nuovo caso che metterà a dura prova il loro amore.

E se giudice e avvocato sono sereni e felici, Yekta dopo essere stato incriminato per riciclaggio finisce in mezzo alla strada e perde la sua credibilità. Tuttavia nella seconda stagione avrà un ruolo determinante. Nella serie fanno il loro ingresso nuovi personaggi che daranno alla narrazione quel quid in più di misterioso, che otterrà le attenzioni del pubblico. L’evento che scatenerà nuovi segreti è la scoperta di alcuni cadaveri in un pozzo, caso che viene affidato a Ilgaz e che lo porterà a fare delle scelte inattese.

Pars inconsolabile per la morte della sorella: il gesto inaspettato

Tra i cadaveri rivenuti nel pozzo c’è anche quello della sorella di Pars, una notizia che lascia il procuratore senza parole e lo porta a fare delle considerazioni inattese. Pars infatti si attiva per scoprire di più su quanto accaduto e cosa cela quel misterioso delitto. Tuttavia il fatto che sul coltello ci sono le impronte di Neva rende le cose complicate.

Ilgaz mentre aspetta Celyn trova un biglietto sulla sua auto che contiene delle minacce rivolte alla moglie. Per non preoccuparla decide di non dirle nulla, ma è determinato ad indagare e scoprire ci è l’autore del messaggio. Intanto Celyn capisce che il marito le nasconde qualcosa e fa di tutto per scoprire la verità.

Segreti di Famiglia 2: tutte le puntate della nuova stagione

La seconda stagione di Segreti di Famiglia ha debuttato in Italia solo da qualche settimana e ha già ottenuto l’attenzione del pubblico. In Turchia è andata in onda anche il terzo capitolo. La soap ha ottenuto un successo internazionale ed è stata venduta in diversi paesi del mondo: il pubblico ha manifestato tutto il suo consenso per un prodotto ben realizzato e dalla trama avvincente.

Segreti di Famiglia 2 è composta da 95 episodi ognuno di 40 minuti che sono visibili su Mediaset Infinity gratuitamente. E’ composta da tre stagioni, l’ultima è attualmente visibile in lingua originale, altrimenti occorre attendere la fine dell’anno per vederla in italiano. Da sottolineare che la soap non è ispirata a fatti veri ma ad un thriller ad alto impatto e suspence, storia che sin dalle prime scene emoziona il pubblico.