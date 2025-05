Da marzo i restanti episodi della prima stagione (65 in tutti) saranno in esclusiva disponibili sulla piattaforma di Mediaset

Qualche settimana fa TvBlog ha anticipato che Segreti di Famiglia, dopo aver debuttato in prima serata (e dopo una breve parentesi in day time) su Canale 5, si sarebbe spostato su Mediaset Infinity, diventando un’esclusiva della piattaforma: alla fine è arrivata!

Segreti di Famiglia, la trama delle puntate

Le puntate dal 31 marzo al 4 aprile

1×68 Ilgaz incontra Murat in carcere e interrogandolo capisce che l’uomo si è dichiarato colpevole per coprire qualcuno. Ceylin decide di andare a trovare Lacin e di parlare con lei, senza riuscire ad avere alcuna risposta.

1×69 Ceylin va a trovare la figlia di Ayla all’insaputa di Ilgaz, scoprendo che Yekta era in qualche modo debitore nei confronti della donna, ma non ne conosce ancora il motivo.

1×70 Pars comunica a sua sorella la sua antipatia per Cuneyt. Non gradisce che la ragazza abbia una relazione proprio con lui. Ilgaz nel mentre scopre il segreto di Neva. Pars lo affronta poiché non gradisce tutto questo accanimento verso sua sorella.

1×71 Pars cerca di ritardare l’ordine di una nuova perquisizione sulla scena dell’omicidio di Engin. Nel frattempo, Ilgaz si reca comunque sul luogo e trova il terzo proiettile, senza toccarlo. Il mandato alla fine viene emesso e la perquisizione effettuata. Eren segue le indicazioni del suo amico e trova facilmente il proiettile.

1×72 Eren arriva in tempo all’udienza per avvertire il giudice che il terzo proiettile trovato è compatibile con la pistola di Niyazi ed è sporco del sangue di Engin. Il giudice, a quel punto, scagiona Ceylin. Dopo la sentenza, Mert invita tutta la famiglia di Ceylin a casa per una cena di famiglia.

Le puntate dal 24 al 28 marzo

1×63 Ilgaz deve rilasciare la sua dichiarazione riguardo la sua presenza sulla scena del crimine ma, al posto del procuratore Ismail, di sua conoscenza, trova un nuovo procuratore.

1×64 Ceylin avanza il sospetto che l’assassino di Engin possa essere la stessa persona che ha scambiato il campione. Convocano Niyazi per verificare il suo numero di scarpa, ma dopo aver scattato una foto del suo piede, appare molto più grande comparato al 43 del presunto assassino.

1×65 Pars si reca dal giudice per sbloccare la situazione in stallo con Gosku, che continua a dichiararsi innocente. Ottiene un mandato di perquisizione e nell’armadietto della ragazza trovano una bustina con i capelli di Ilgaz.

1×66 Scoperto il tradimento di Niyazi, Eren lo cerca disperatamente nel commissariato, ma l’uomo è a casa sua. Ilgaz, nel frattempo, raggiunge Ceylin di fronte alla casa di Niyazi e vedendolo uscire i due decidono di seguirlo. Il ragazzo, pur di non finire in prigione, si uccide buttandosi sotto un camion.

1×67 Yekta decide di prepararsi a sferrare un potente attacco contro Ceylin, così si mette alla ricerca di passi falsi nel passato della donna, che possano metterla in cattiva luce con la corte durante il processo. Seda scopre che, pochi mesi prima, Ceylin aveva aggredito Ilgaz ed era stata portata in cella per questo motivo.

Le puntate dal 17 al 21 marzo

1×56 Ceylin e Ilgaz passano la notte nello studio; la mattina seguente arriva Gul e chiede alla figlia di sistemare il suo rapporto. Le racconta anche della lettera scritta dal marito che però ha bruciato.

1×57 Ilgaz e Ceylin si recano al mobilificio dove Ilgaz è stato convocato per difendere il proprietario in una causa di lavoro. L’udienza avverrà dopo due giorni ma Ceylin, sottovalutando la mole di fascicoli da esaminare, decide di fargli accettare l’incarico.

1×58 Durante un processo per omicidio, Neva viene colpita da un colpo di pistola sparato dal fratello dell’imputato che la giudice ha condannato all’ergastolo. Serdar insiste per coinvolgere Parla nei loschi affari che conduce con Merve e Cinar.

1×59 Ilgaz, durante l’udienza in tribunale per il risarcimento al signor Galip da parte dell’azienda, riesce a far confessare al suo assistito la verità riguardo all’infortunio. Galip perde il risarcimento ma è comunque molto grato a Ilgaz per la sua offerta di rappresentarlo nella battaglia legale per l’affidamento della piccola Melike.

1×60 Infine, Ceylin e Ilgaz cercano di scoprire chi stia complottando nei loro confronti. Il secondo test del DNA conferma la corrispondenza tra Ilgaz e il capello, ma Pars si convince che qualcuno deve aver sostituito il campione.

Le puntate dal 10 al 14 marzo

1×51 Ceylin, in carcere, cerca di distrarsi valutando i problemi delle sue compagne di detenzione, aiutandole con le conoscenze giuridiche. Ilgaz, intanto, nel luogo in cui è stato ucciso Engin, trova un’impronta che sembra combaciare con quella rinvenuta sulla giacca, così chiede a Eren di analizzare il terriccio.

1×52 Ilgaz si reca dal giudice Neva per presentare la richiesta di sospensione della custodia cautelare di Ceylin, cercando di ottenere la sua scarcerazione in attesa di un giusto processo. Con lui c’è anche Pars, fermo nella sua volontà di opporsi alla liberazione. Entrambi presentano le loro motivazioni e alla fine il giudice Neva opta per la scarcerazione.

1×53 Ceylin torna sulla scena del crimine insieme ad Ilgaz e comincia ad avere dei brevi ricordi. Conferma che era presente una terza persona, deducendo sia una donna sia dall’odore dello shampoo e sia per il ricordo dei capelli. Di conseguenza lei e Igaz decidono di rilasciare una nuova dichiarazione a Pars.

1×54 Ilgaz sta per ricevere l’abilitazione come avvocato e chiede a Ceylin di essere presente alla cerimonia. Nonostante sia contraria al fatto che Ilgaz abbia abbandonato la professione di Procuratore, la ragazza lo accontenta.

1×55 Infine, Eren scopre un guanto nel luogo in cui Engin è stato assassinato, cosa che potrebbe supportare l’idea che non sia stata Ceylin a commettere il delitto, ma un’altra persona che ha agito senza lasciare tracce. Nella sua testimonianza a Pars, Ceylin dichiara con fermezza di aver notato una donna dai capelli lunghi mentre Engin si accasciava a terra privo di vita.

Quando esce Segreti di Famiglia su Mediaset Infinity?

I nuovi episodi della serie tv turca saranno disponibili solo su Mediaset Infinity a partire da lunedì 3 marzo 2025. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a mezzanotte sulla piattaforma sarà caricato un episodio inedito della dizi vincitrice di numerosi premi, tra cui un International Emmy Award nel 2023, come miglior soap dell’anno; inoltre ha vinto ai Golden Butterfly Awards, la più prestigiosa cerimonia di premiazione di musica e televisione turca, aggiudicandosi le statuette per Miglior Serie, Miglior Regia, Miglior Attore, Migliore Attrice e Best TV Couple.



Quanti episodi di Segreti di Famiglia saranno su Mediaset Infinty?

La piattaforma proporrà al proprio pubblico gli episodi inediti della prima stagione, partendo dal numero 46 e fino al numero 111. In tutto, 65 episodi in onda 5 per settimana, per 13 settimane e quindi poco più di tre mesi: la prima stagione di Segreti di Famiglia si concluderà su Mediaset Infinity a fine maggio. Ovviamente, saranno a disposizione anche gli episodi già andati in onda in tv, più un “riassuntone” speciale preparato appositamente da Mediaset Infinity e disponibile nei prossimi giorni.

Negli ultimi episodi trasmessi, Ceylin e Ilgaz erano arrivati a scoprire un legame tra Engin e una lista di ricatti. Ma la situazione si è complicata quando Engin viene trovato morto e tutte le prove portano come possibile responsabile a Ceylin.

Segreti di Famiglia, quando in onda su Canale 5?

Finita la messa in onda della prima stagione, in quel di Mediaset si ragionerà sul futuro della serie tv, che in tutto conta 3 stagioni. Resteranno infatti ancora 61 episodi (nell’edizione turca, quindi più di 180 nell’edizione italiana) da mandare in onda.

Si dovrà valutare se mantenere Segreti di Famiglia un’esclusiva Mediaset Infinity anche nelle stagioni successive o se riportarla in onda in tv, cominciando dagli episodi rimanenti della prima stagione; oppure, come via di mezzo, procedere con la messa in onda sul piccolo schermo e proseguire con la pubblicazione degli episodi inediti sulla piattaforma. Ad ora, però, non risultano esserci piani per un ritorno imminente di Segreti di Famiglia su Canale 5.