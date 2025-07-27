Segreti di famiglia, anticipazioni. “Serdar è morto”, ma accade l’impensabile

Segreti di Famiglia è tra le soap turche di maggiore successo trasmesse da Mediaset, dizi che sin dal suo debutto ha ottenuto ascolti rilevanti. ma che per diverse ragioni la sua programmazione è stata più volte sospesa e rimandata. Gli spettatori hanno anche manifestato il loro dissenso sui social e i vertici Mediaset non potevano non accontentare il pubblico desideroso di conoscere le vicissitudini dei personaggi della soap turca. La serie è stata cosi collocata tra i contenuti gratuiti di Mediaset Infinity: decisione che ha trovato diversi consensi.

Dal 28 luglio andranno in onda le nuove puntate della seconda stagione, e quanto pare la narrazione riserva diversi colpi di scena che lasceranno senza parole il pubblico. Non mancheranno le sorprese e i momenti di tensione, oltre che al verificarsi di diversi eventi che influiranno il quotidiano dei protagonisti. Gli spoiler rivelano che Serdar è morto, o almeno è quello che rivela Ozgur a Cinar. Il primo vuole indietro la sua pistola, ma la situazione non sembra i facile gestione.

Nei giorni scorsi Arda dopo la scomparsa della moglie e la figlia, viene messo in custodia cautelare e raggiunto da Celyn prova a respingere l’accusa di omicidio che gli è stata contestata. Ad alimentare i sospetti le dichiarazioni spontanee che Gul, le ragazze e Cinar decidono di rendere a Ilgaz. Arrivano poi i risultati della scientifica che rivelano che i campioni di sangue rilevati sono di un uomo mentre i capelli di una donna, il che rende le indagini più complicate e l’attenzione della polizia è rivolta nei confronti di più soggetti. Una persona non nota viene fermata dalla polizia che accerta che l’uomo ha in mano il passaporto di Serdar e dei contanti.

Serdar è realmente morto? I sospetti di Ceylin

L’uomo arrestato confessa di aver ucciso Serdar e di aver gettato l’arma del delitto in mare. Secondo la versione raccontata i due avrebbero avuto una lite per soldi che sarebbe degenerata: l’uomo avrebbe ucciso Serdar con un mattone. Ilgaz e Eren nutrono però dei sospetti in merito a quanto rivelato e sono certi che la verità è un’altra. Intanto Celyn segue la sorella e scopre che ha acquistato del materiale per sutura in farmacia.

Osman è ferito e Ayten si reca da lui per medicarlo. Poi arriva Ceylin che vede che gli hanno sparato, Osman riferisce che è stato Cetin e per questo la donna chiama subito Ilgaz per metterlo al corrente della situazione. Ilgaz non risponde al telefono e Engin non sa come comportarsi e affrontare quanto è accaduto.

Segreti di Famiglia 2, dove vederlo

Segreti di Famiglia 2 è visibile su Mediaset Infinity gratuitamente. Ogni giorno viene condiviso un episodio inedito e i fans della soap hanno la possibilità di rivedere anche le repliche. Il servizio di Mediaset è disponibile su app per telefono, tablet e smart tv ed è raggiungibile al sito ; se si possiede una smart tv.

Oltre all’amata dizi turca Mediaset Infinity mette a disposizione dei propri utenti diversi contenuti gratuiti: dai talk all’informazione ma anche film e format d’intrattenimento. Ovviamente si possono anche vedere le repliche di fiction e programmi di successo. Diverse e interessanti anche i format a pagamento.