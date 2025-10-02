Segreti di Famiglia, anticipazioni: Defne rinchiusa in un freezer, come viene ritrovata

Segreti di Famiglia è tra le soap turche di maggiore successo trasmesse da Mediaset. Nonostante il riscontro positivo da parte del pubblico, la dirigenza del Biscione ha più volte cambiato la sua programmazione e questo ha suscitato le proteste del pubblico che si è appassionato alle vicende dei vari protagonisti. Dopo una serie di variazioni di orario e giorno, Segreti di Famiglia è oggi visibile gratuitamente su Mediaset Infinity, in tal modo i fans della serie possono vederlo come quando vogliono. Ogni giorno sulla piattaforma sono disponibile le puntate inedite, oltre alle repliche di quelle già andate in onda.

Passioni, intrighi, nuovi amori, sono gli ingredienti perfetti di questa dizi turca che secondo la critiche è tra le più riuscite. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano diversi colpi di scena inaspettati. Il pubblico assisterà ad alcune scene drammatiche: Defne verrà rinchiusa in un freezer e rischierà di morire e Ridvan verrà assassinato. Ma cosa succede? Gli spoiler rivelano che Defne sarà vittima di un sequestro: Ceylin riceverà un video inquietante dove si vede la bambina rinchiusa in un frigorifero. A Ilgaz verrà detto che non avrà più di 40 minuti per salvarla. I medici cercano di risvegliare Metin, che dopo l’aggressione ha subito un duro colpo.

L’uomo non ricorda molto di quanto successo, ma gli sono rimaste impresse le mani sporche di tinta dell’aggressore. Un dettaglio non indifferente che potrebbe rivelare diverse verità. Ilgaz riuscirà a salvare Defne. Capirà dove si trova la bambina e la porterà in ospedale per sottoporla ad una serie di accertamenti. Nel frattempo Pars dovrà affrontare un nuovo lutto, dopo la tragica scomparsa della sorella.

Ridva muore improvvisamente

Pars è prossimo ad affrontare la perdita dell’amico e collaboratore Ridva. L’uomo muore improvvisamente, è vittima di um violento omicidio. Pur comprendendo che si tratta di un errore i killer, che avevano il compito di uccidere Salim, decidono di eliminare anche il funzionario della procura. Una morte gratuita che fa cadere nello sconforto il procuratore capo.

Ilgaz è preoccupato per Pars, ma anche per la sorella. La bambina sta bene fisicamente, ma ha subito una grave trauma e questo può averle causato dei problemi emotivi per questo decide di farle incontrare una psicologa che possa esorcizzare il disagio e insicurezza maturati dopo la tragica esperienza del rapimento.

Segreti di famiglia, Derya è incinta: la reazione di Pars

Nelle puntate in corso di Segreti di Famiglia Derya scopre di essere incinta, ma confida la dolce attesa solo a soltanto a Ceylin, per il momento vuole mantenere la notizia segreta. La giovane vuole abortire per questo non ritiene opportuno dire al fidanzato della gravidanza. Pars viene però a sapere da Ceylin che Derya è incinta e che non vuole il bambino e questo lo agita particolarmente. I due hanno un confronto e litigano.

Intanto Mert, che è sotto controllo degli agenti, fugge per andare a trovare il figlio in ospedale. Nonostante i vari tentativi l’uomo non riesce nell’impresa e viene ricondotto dagli agenti nella sua stanza. La trama di Segreti di Famiglia si infittisce sempre più e appassiona i telespettatori che sono travolti da vicende inaspettate.