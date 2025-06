Segreti di Famiglia 2, la nuova stagione in esclusiva su Mediaset Infinity

Zero attese, massima tensione: la nuova stagione di Segreti di Famiglia sarà disponibile dall’11 giugno in contemporanea con il finale della prima stagione

Segreti di Famiglia, la serie che ha conquistato il pubblico con i suoi intrecci legali, i colpi di scena e una storia d’amore intensa e tormentata, arriva gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity con la seconda stagione, disponibile dall’11 giugno – con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì – in contemporanea con il gran finale dalla prima stagione.

Nel finale della prima stagione della dizi, disponibile su Mediaset Infinity l’11 giugno, nuove rivelazioni mettono in crisi i delicati equilibri dell’indagine. Ceylin si trova costretta a prendere decisioni rischiose nel tentativo di far emergere la verità. Tra indagini ufficiose e perquisizioni decisive, emergono prove che apriranno scenari inaspettati, spingendo tutti i protagonisti a confrontarsi con verità scomode e legami più intricati del previsto.

La seconda stagione si apre in un momento di apparente serenità per Ilgaz e Ceylin, ma la quiete dura poco. Yekta, un tempo potente e rispettato, ha perso tutto: la reputazione, i beni, perfino la moglie. Ridotto a vivere per strada, Yekta è un uomo in cerca di rivincita.

E quando, una mattina, Eren scopre quattro cadaveri nascosti in un pozzo, la tensione esplode. Niente è più come sembra: i nemici diventano alleati, gli alleati si trasformano in nemici. Perché… “quando un filo si spezza, l’armonia è distrutta per sempre”.

Segreti di Famiglia 2 sarà disponibile dall’11 giugno gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity per continuare a intrecciare emozioni, misteri e verità inconfessabili.