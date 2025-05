Segreti di Famiglia, trama fino al 30 maggio: cosa succederà nelle prossime puntate

Dopo diverse collocazioni, Mediaset ha scelto di mandare in onda Segreti di Famiglia su Mediaset Infinity: i contenuti saranno gratis e esclusivi e saranno visibili in ogni momento. La soap turca ha debuttato su Canale 5 la scorsa estate e ha avuto un immediato riscontro, poi con l’inizio della nuova stagione tv ha lasciato spazio ad altri programmi e serie ed è stata più volte sospesa e rimandata. Oggi i fan, che hanno seguito la soap sin dall’inizio, potranno finalmente conoscere il futuro di Ilgaz e Celyn .

Sin dall’inizio le storie dei due si sono intrecciate tra il vissuto personale e delitti vari. Lui procuratore affermato e lei avvocato intraprendente si sono trovati più volte a fronteggiare una serie di pericoli, risolvere omicidi, e scoprire misteri inaspettati: il tutto creando una squadra vincente che ha infastidito diverse persone. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Segreti di Famiglia? Ci saranno nuovi colpi di scena che metteranno in crisi i due protagonisti?

Ilgaz e Derya vogliono scoprire di più su Inci e per questo si recano da Yesim a cui fanno una serie di domande. Ilgaz poi nota che nella casa di Yesim ci sono delle scarpe sporche di fango fresco e deduce che in realtà Inci non è altro che Yesim. Quest’ultima viene arrestata e portata alla centrale di Polizia, ma non ha nessuna intenzione di rispondere e spiegare cosa si cela dietro le sue macchinazioni. Certo la sua posizione è complicata, per questo avverte il procuratore che non parlerà fino all’arrivo di Celyn.

Celyn e Ilgaz provati dalla separazione

Nel caos che ha travolto Yesim non mancano i momenti inaspettati. Celyn e Ilgaz hanno firmato le carte della separazione e l’evento ha messo a dura prova entrambi. I due non nascondono di essere molto affranti, anche se provano ad andare avanti. Intanto l’avvocato, Pars e Derya esaminano con attenzione i fascicoli del caso dell’omicidio di Cihan. Celyn prova ad aiutare Yesim, che è sotto interrogatorio insieme al padre, ma la situazione non sembra di facile risoluzione.

Il legame scopre nel computer di Yesim le chat che la giovane ha avuto con un presunto fidanzato, informazioni importanti che aprono un nuovo panorama sulle indagini e che non possono essere ignorate. Non è noto chi sia l’uomo con cui parla Yesim e cosa si cela dietro a tutto questo, tuttavia le chat apportano una svolta all’indagini che sono ad un punto fermo da settimane.

Segreti di Famiglia, Ilgaz e Celyn vicini alla verità

Ilgaz e Celyn sono sempre più vicini a scoprire la verità che riguarda le loro famiglie. I due vogliono far emergere tutti i segreti e i misteri sommersi per anni anche a costo di rivelare situazioni che potrebbero farli soffrire molto. Anche il loro rapporto personale è sotto esame e subisce gli effetti dell’indagini tanto che i due decidono innalzano una barriera fra loro.

Ma cosa nascondono le due famiglie? Per il momento sono emersi nuovi elementi, ma a quanto pare c’è ancora tanto da scoprire. Ilgaz e Celyn sono determinati a far uscire allo scoperto tutti coloro che sono responsabili di delitti, reati e raggiri e anche se hanno visioni diverse remeranno nella stessa direzione.