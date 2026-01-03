Home Ascolti TV Seduci e Scappa convince il pubblico su Raiuno, più debole Francesca Cabrini. Quarto Grado supera il 12% di Share. I dati Auditel del 2 gennaio 2026

Seduci e Scappa convince il pubblico su Raiuno, più debole Francesca Cabrini. Quarto Grado supera il 12% di Share. I dati Auditel del 2 gennaio 2026

Raiuno vince la serata del 2 gennaio 2026 con Seduci e Scappa. Francesca Cabrini resta indietro su Mediaset. Cologno Monzese svetta con Quarto Grado e sorride nel preserale grazie a Gerry Scotti e Samira Lui.