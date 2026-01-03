Seduci e Scappa convince il pubblico su Raiuno, più debole Francesca Cabrini. Quarto Grado supera il 12% di Share. I dati Auditel del 2 gennaio 2026
Raiuno vince la serata del 2 gennaio 2026 con Seduci e Scappa. Francesca Cabrini resta indietro su Mediaset. Cologno Monzese svetta con Quarto Grado e sorride nel preserale grazie a Gerry Scotti e Samira Lui.
Raiuno colleziona un altro risultato utile in prima serata, durante il periodo festivo Viale Mazzini sceglie una serie di titoli che strizzano l’occhio alle commedie sentimentali d’altri tempi. L’originalità della produzione premia e, anche nel venerdì sera dopo Capodanno, il gradimento del pubblico viene confermato con la percentuale del 16,5% di Share. La rete ammiraglia di Viale Mazzini, nello specifico, ha proposto Seduci e Scappa. Mentre Canale 5 va sui cult con cast corali di un certo spessore storico.
La storia di Francesca Cabrini, tuttavia, con Cristiana Dell’Anna premia soltanto relativamente Mediaset. L’opera biografica si ferma al 10,7% di Share. Rete4, in termini di numeri, invece cresce e Quarto Grado – complice la programmazione dedicata di questi giorni – supera il 12% di Share, attestandosi nello specifico al 12,1%.
Seduci e Scappa meglio di Francesca Cabrini, Quarto Grado outsider
Italia Uno con Harry Potter e il Calice di Fuoco ottiene l’8,2% di Share. Altre scelte per Rai3, la rete cadetta della tv di Stato punta su Enzo Jannacci – Vengo Anch’io. Il documentario dedicato al compianto cantautore, fra ricordi e testimonianze illustri, conquista il 3,3% di Share. Rai2, al contrario, balza al 5,8% di Share con Crudelia.
La7 con The Illusionist – L’illusionista sfiora il 3% fermandosi al 2,8% di Share. Leggermente sotto Tv8, il canale in chiaro di Sky, che propone No Time To Die direttamente dalla saga di 007. L’agente segreto più famoso del cinema conquista il 2,7% di Share. Usato sicuro per Nove, la Warner Bros Discovery punta su I Migliori Fratelli di Crozza e si attesta intorno al 2,6% di Share. 3,3% di Share, invece, su Rai4 grazie a The Equalizer – Il Vendicatore.
Il preserale entra nel vivo in attesa del 6 gennaio 2026
Iris, invece, si accontenta dell’1,6% di Share con Richard Jewell. Restando in tema di grandi classici, La Bella e La Bestia su RaiMovie ottiene il 2% di Share. La5 con Christmas Wedding Runaway conquista l’1,4% di Share. Il preserale generalista italiano, invece, vede trionfare Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna al 25,5% di Share. Affari Tuoi con Stefano De Martino non va oltre il 24,1% di Share.
I numeri dimostrano che la sfida è ancora aperta in attesa del prossimo 6 gennaio 2026 quando Raiuno proporrà lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia. Il programma andrà anche oltre la prima serata, prova del nove per La Ruota della Fortuna che nel giorno dell’Epifania dovrà misurarsi con la rete ammiraglia di Viale Mazzini in questo particolare contesto.