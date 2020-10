Quando si parte il campionato con una bella sberla, puoi cadere e romperti l’osso del collo, oppure puoi rialzarti, far tesoro della botta presa e prendere le misure necessarie per poter riprendere il cammino e confrontarti con le altre squadre, tutte quante già ampiamente rodate.

Già perchè l’esordio su Rai2 di Seconda linea, il nuovo programma informativo del giovedì sera è stato da far tremare i polsi. Un ascolto davvero basso per un programma però che si confrontava per la prima volta nel difficile terreno della prima serata. Se è già difficile per un talk informativo al giorno d’oggi navigare nella seconda serata, figuriamoci nel prime time, sopratutto in una serata in cui Rai1 schiera una fiction di grande successo e su Rete 4 va in onda un altro talk informativo, questo già ampiamente rodato come il Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio.

Ebbene, secondo quanto risulta a TvBlog in questi giorni si è fatta una operazione all’interno della struttura che realizza questa trasmissione di coesione mentale fra le parti in commedia e nessun litigio fra il direttore di rete ed il conduttore Alessandro Giuli, come riportato da Dagospia. Nel frattempo siamo in grado di anticiparvi i nomi degli ospiti che prenderanno parte alla seconda puntata del programma in onda in diretta dallo studio 1 di Roma giovedì 8 ottobre 2020.

Fra gli ospiti di giovedì siamo in grado di anticiparvi che saranno presenti i governatori della Sicilia e dell’Emilia Romagna Sebastiano Musumeci e Stefano Bonaccini. In studio poi con Francesca Fagnani e Alessandro Giuli anche il governatore della Liguria Giovanni Toti, mentre per uscire dal territorio politico ospite della seconda puntata di Seconda linea il cantautore Enrico Ruggeri. Previsto poi un interessante faccia a faccia con protagonisti l’infettivologo genovese Matteo Bassetti e l’attrice Giuliana De Sio, che come ricordiamo ha contratto nei mesi scorsi il Covid 19. Con loro anche Mario Tozzi, Giuseppe Ippolito, Mario Sconcerti, Laura Tecce, Stefano Capellini, Nicole Rossi.