“Se scappi ti sposo” stasera in Tv: scopri i segreti di Richard Gere, il cast da urlo e il borgo incantato delle riprese

Da oltre vent’anni dalla sua uscita Se scappi ti sposo è ancora un film che continua a far battere il cuore agli appassionati di commedie romantiche. Pellicola del 1999 ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua leggerezza, ai momenti divertenti e alla chimica irresistibile tra i due protagonisti principali. Diretto da Garry Marshall, lo stesso regista di Pretty Woman, il film racconta la storia di Maggie Carpenter, una donna con una singolare abitudine: lasciare al matrimonio chiunque stia per sposare.

È proprio questa bizzarra caratteristica a catturare l’attenzione di Ike Graham, un giornalista di New York in cerca di un’idea interessante da cui far ripartire la sua carriera. Narrazione fluida e piacevole che ha conquistato il pubblico sin dal debutto. Inoltre conferma l’affinità speciale che Richard Gere e Julia Roberts hanno sul set, un feeling rivelato in Pretty Woman e esaltato dalla critica oltre che dagli spettatori. Diversi i retroscena legati alla realizzazione di Se Scappi di sposo. Non tutti sanno che prima di scegliere la coppia definitiva, la sceneggiatura è passata per le mani di diverse star di Hollywood.

Per il ruolo di Maggie Carpenter furono prese in considerazione diversi volti femminili, tra cui Demi Moore, Sandra Bullock, Téa Leoni, Mary Steenburgen, Anjelica Huston e persino Ellen DeGeneres. Allo stesso modo, per interpretare Ike Graham furono valutati nomi come Harrison Ford, Mel Gibson e Michael Douglas. Alla fine Julia Roberts e Richard Gere si sono ritrovati insieme davanti alla cinepresa e hanno riportato sul grande schermo la loro celebre alchimia. Una curiosità interessante riguarda proprio il coinvolgimento di Gere: l’attore accettò di recitare solo a una precisa condizione, che Julia Roberts fosse confermata come partner sul set. Questo dettaglio, riportato da più fonti, racconta quanto l’attore tenesse a condividere la scena con la sua co-protagonista storica.

“Se scappi ti sposo”, tutte le location del film: ecco dov’è stato girato

Uno degli elementi che rendono Se scappi, ti sposo un film così memorabile è senza dubbio l’ambientazione. La cittadina fittizia di Hale, dove si svolgono gran parte delle vicende di Maggie e Ike, non esiste nella realtà. Per ricrearla, la produzione scelse di girare interamente in un pittoresco borgo americano: Berlin, nel Maryland. Con le sue strade tranquille, edifici storici e negozi caratteristici, Berlin ha fornito lo sfondo perfetto alla storia romantica del film.

La Main Street e l’hotel che si vede in molte scene sono diventati luoghi iconici per i fan, tanto da attirare visitatori da tutto il mondo desiderosi di rivivere le atmosfere del set. Dopo l’uscita del film, la cittadina ha visto aumentare l’interesse turistico, al punto che alcuni negozi espongono ancora oggi fotografie e memorabilia legate al film.

“Se scappi ti sposo”, una commedia senza tempo

Pur non avendo avuto lo stesso eco mediatico di Pretty Woman e al debutto non è stato accolto dalla critica con entusiasmo, Se Scappi ti sposo è oggi considerata una commedia senza tempo, una pellicola cult del genere che riesce sempre ad ottenere dati share rilevanti ogni volta che va in onda. Ha incassato oltre 300 milioni di dollari nel mondo: una cifra non indifferente.

Il film mescola i tradizionali elementi della commedia romantica con la leggerezza delle produzioni hollywoodiane degli anni ’90. Questo mix unito ad una colonna sonora indimenticabile e alle interpretazioni dei due protagonisti, spiega perché ancora oggi il film affascina il pubblico. Se scappi ti sposo va in onda stasera su Rai 5 alle 21.19.