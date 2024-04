La fiction con Gabriel Garko ed Anna Safroncik conclude in anticipo la sua corsa; Terra Amara tornerà in onda in prima serata da venerdì 12 aprile

Nuovi cambi di palinsesto per la fiction Mediaset che, nei prossimi giorni, vedrà concludersi una delle fiction appena cominciate su Canale 5. Stiamo parlando di Se potessi dirti addio che, dopo il debutto il venerdì scorso, occuperà due prime serate questa settimana, volgendo così a conclusione prima del previsto e permettendo il ritorno di Terra Amara nella sua collocazione del venerdì sera.

Se potessi dirti addio in onda al giovedì e venerdì

Cominciamo dal titolo protagonista del cambio di palinsesto, ovvero Se potessi dirti addio. La fiction con Gabriel Garko ed Anna Safroncik e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi ha debuttato con la prima puntata venerdì scorso, 29 marzo 2024, ottenendo 2.851.000 telespettatori (share 16,94%).

La seconda puntata delle tre previste sarebbe dovuta andare in onda venerdì 5 aprile, ma non sarà così: Canale 5 ha infatti deciso di mandare in onda seconda e terza puntata rispettivamente giovedì 4 e venerdì 5 aprile, sempre alle 21:30.

Così facendo, il finale di serie non andrà più in onda venerdì 12 aprile ma, appunto, venerdì 5 aprile. Il pubblico potrà quindi scoprire in anticipo la soluzione del mistero dietro il personaggio di Marcello (Garko), la cui amnesia cela cosa è successo realmente la notte in cui è morto il marito di Elena (Safroncik), diventata nel frattempo la sua terapeuta.

Terra Amara torna al venerdì

L’anticipo del finale di Se potessi dirti addio permette a Canale 5 di spostare nuovamente uno dei suoi prodotti attualmente più forti in prima serata. Parliamo di Terra Amara, ormai promosso in prime time da un mese, con un appuntamento settimanale oltre a quello della domenica pomeriggio.

Se quest’ultimo rimane fisso in palinsesto, le puntata in prima serata si erano spostate dal venerdì sera ad altre serate, come avvenuto ad inizio settimana, quando la dizi turca è andata in onda di lunedì. Il prossimo appuntamento era previsto per domani, 4 aprile, ma l’anticipo della fiction ha ribaltato nuovamente le carte in tavola.

Ecco che, quindi, la prossima puntata di Terra Amara andrà in onda domenica 7 aprile, alle 14:30. Per rivedere la serie in prima serata dovremo invece aspettare venerdì 12 aprile, quando Terra Amara tornerà ad occupare la serata che le era stata inizialmente riservata.