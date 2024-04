Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anticipazioni di Terra Amara per giovedì 4 aprile 2024, alle 21:30. “Bir Zamanlar Çukurova”, questo il titolo originale è la soap opera turca di Canale 5 che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Anticipazioni Terra Amara del 4 aprile 2024: la reclusione di Betul

Sermin cerca disperatamente Betul

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Dopo le nozze, Colak (Altan Gördüm) reclude in casa Betul (İlayda Çevik). Sermin (Sibel Taşçıoğlu), non avendo più notizie della figlia, si rivolge alla polizia, ma secondo il Commissario non ci sono sufficienti prove per aprire un’indagine né per sporgere denuncia di scomparsa, così Sermin si rivolge alla stampa raccontando i suoi sospetti nei confronti di Colak. La donna, infatti, è convinta che l’uomo abbia ucciso Betul e ne abbia occultato il cadavere. Le sue accuse finiscono sulla prima pagina di tutti i giornali di Cukurova, scatenando l’ira di Colak.

Zuleyha salva Betul

Sermin viene minacciata da Colak e si rifugia da Zuleyha, alla quale chiede aiuto per ritrovare la figlia Betul, che non vede ormai da giorni. Quando viene a sapere da Cavus che Colak tiene prigioniera Betul all’interno della sua villa, Zuleyha decide di intervenire. Raduna alcuni uomini della tenuta e, insieme a loro, entra nella villa di Colak, trova Betul e la porta in salvo. Sermin mostra un’immensa gratitudine, ma Zuleyha mette subito in chiaro che il salvataggio di Betul non significa che lei le abbia perdonate per tutto il male che le hanno fatto.

Colak è furioso

Quando Colak viene a sapere dell’accaduto, dà in escandescenze e indaga per scoprire chi ha informato Zuleyha delle condizioni di Betul. Quando uno degli uomini di Colak incolpa Vahap, questo scappa e si rifugia dal fratello. Abdulkadir si incontra con Betul e, mentre lei cerca di riavvicinarsi a lui, la minaccia.

Fikret è fuori pericolo

Nel frattempo, Fikret (Furkan Palalı) ha superato l’intervento chirurgico ed è fuori pericolo. Lo stesso vale per Abdulkadir (Erkan Bektaş) il quale, una volta uscito dall’ospedale, si riappacifica con suo fratello e gli chiede di fargli da spia. Vuole che Vahap (Ergün Metin) torni a lavorare per Colak fingendosi un suo alleato così da conoscere in anticipo tutte le sue mosse.

