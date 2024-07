Su Rai 2, nella stagione televisiva 2024 – 2025, debutta un nuovo format che ricorda, a tratti, ‘Temptation Island’, il viaggio nei sentimenti di Canale 5. Si tratta di ‘Se mi lasci non vale’, in onda il lunedì dal 21 ottobre al 18 novembre con la conduzione di Luca Barbareschi (che, in attesa di ufficialità, potrebbe entrare a far parte della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’).

Se mi lasci non vale su Rai 2 con Luca Barbareschi: le anticipazioni

Sei coppie in crisi, selezionate attraverso casting mirati ed approfonditi, accettano di partecipare al programma per rimettersi in gioco e ritrovarsi. Si tratta di coppie in crisi provenienti da tutta Italia che non vivono più la propria relazione come un tempo e vogliono provare a capire come rimettere la «barra al centro». Per 4 settimane, all’interno di una Villa si sottoporranno a prove, sfide, esperimenti sociali, candid camera (in house ed outdoor) attraverso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi, per capire e provare a risolvere le criticità della relazione.

Una vera e propria scuola per coppie, un «corso di educazione sentimentale» in cui grazie all’aiuto del talent Luca Barbareschi e del suo team di esperti/e (psicologo/a relazionale, sessuologo/a, mental coach, etc.), le coppie si confronteranno provando a riacquisire la miglior relazione. In ciascuna puntata saranno presenti anche special guest (famosi e non) che aiuteranno i protagonisti attraverso percorsi divertenti, sorprendenti ed unici. Alla fine di questo percorso, puntata dopo puntata, le coppie prenderanno la decisione se continuare con modalità nuove, proseguire come prima oppure scegliere strade differenti.

Se mi lasci non vale: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 2 e Raiplay a partire da lunedì 21 ottobre per cinque settimane. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.