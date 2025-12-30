Se Fossi In Te leader di ascolti nel lunedì sera televisivo. Il biopic su Ennio Doris è inferiore alle aspettative in termini numerici per Mediaset. Canale 5 sorride soltanto nel preserale. I dati Auditel del 29 dicembre 2025.

Se Fossi In Te supera il 20% di Share. Ennio Doris, tonfo su Mediaset con il 9,8%. I dati Auditel del 29 novembre 2025

Se Fossi In Te raggiunge il suo scopo, ovvero fidelizzare il pubblico con un crescendo di consensi. La miniserie di Raiuno supera il 20% di Share arrivando al 20,8% complessivo nell’arco di una prima serata che ha visto, sulla rete ammiraglia della concorrenza, il biopic su Ennio Doris. Canale 5 però fa i conti con un disinteresse generale rispetto alla vicenda. I telespettatori scelgono la storia biografica dell’uomo d’affari in maniera parziale.

Il totale dei consensi su Mediaset, per quanto concerne il prime time, porta al 9,8% di Share. Una percentuale eccessivamente bassa rispetto agli standard previsti. Su Rai2, Il Collegio ottiene il 3,5% di Share ma il vero riscatto del programma è avvenuto in digital. Le visualizzazioni della trasmissione in digitale sono molto diverse e le percentuali parlano di un format in crescita esponenziale.

Se Fossi In Te convince il pubblico di Raiuno, il biopic su Ennio Doris frena su Canale 5

Rai3, con Vita da gatto, conquista il 4% di Share. Italia Uno, invece, totalizza il 6,2% di Share con Will Hunting – Genio Ribelle. Un cult movie in grado di emozionare gli estimatori del genere. Rete4 percorre la stessa strada, prediligendo però il cinema italiano. Il grande classico Non ci resta che piangere, con Massimo Troisi e Roberto Benigni, conquista il 6,3% di Share.

La7 con La Torre di Babele arriva al 3,6% di Share, Cairo tiene aperta la finestra sulla cultura. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie I tre moschettieri – D’Artagnan ottenendo il 2,9% di Share. La Warner Bros Discovery punta, invece, su Cash or Trash – Il Natale dei tesori. Puntata che, sul Nove, totalizza il 4,4% di Share.

Scotti leader del preserale

Il Canale 20 con Trafficanti si ferma all’1,7% di Share. Leggermente sotto Crater, su Rai4, all’1,4% di Share. Iris sceglie Balloon – Il Vento della Libertà e arriva al 2% di Share. Botte di Natale, su RaiMovie, conquista l’1,8% di Share. Mediaset si rifà nel preserale con La Ruota della Fortuna: il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui totalizza il 25,9% di Share, mentre Affari Tuoi con Stefano De Martino ed Herbert Ballerina si ferma al 23,4%.