Oggi, lunedì 27 settembre 2021, su Rai1 a mezzanotte e 40 torna l’appuntamento con S’è fatta notte, il programma di e con Maurizio Costanzo, giunto alla quindicesima edizione. In una scenografia rinnovata, l’anchorman accoglierà Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane e mamma della piccola Carlotta, che descriverà come il regalo più bello che la vita potesse farle.

Altra ospite della prima puntata stagionale di S’è fatta notte sarà Maria Grazia Cucinotta, attrice, produttrice e protagonista anche di numerose battaglie nel sociale.

Con Maurizio Costanzo, che ad ottobre tornerà in onda su Canale 5 con il Maurizio Costanzo Show (qui alcune anticipazioni esclusive – sei le puntate previste) le due donne parleranno anche dell’amicizia che le unisce, rafforzata dall’impegno comune verso i problemi dei più deboli.

Anche quest’anno S’è fatta notte andrà in onda (con durata complessiva di mezz’ora) dopo Settestorie, il programma di Monica Maggioni. Questo non è un dettaglio, considerando le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Costanzo, a TvBlog, poco più di un anno fa. Il giornalista, infatti, lamentò che il traino di Settestorie danneggiasse, in termini di dati Auditel, il suo programma: “I numeri sono numeri e guarda caso gli ascolti più bassi del mio programma sono coincisi con Settestorie che mi precedeva“. E, rispetto al fatto che la circostanza si sarebbe ripetuta anche nella successiva stagione (cioè quella che si apre oggi), Costanzo rispose: “Mi sto interrogando sul mio futuro”.

Va segnalato che l’edizione di S’è fatta notte al via stasera partirà senza Enrico Vaime, scomparso a marzo scorso e che negli ultimi anni è stato sostituito da Lisa Marzoli, giornalista del Tg2.