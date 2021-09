Maurizio Costanzo: per il mio show del quarantennale voglio Virginia Raggi

Manca circa un mese alla ripartenza del Maurizio Costanzo show su Canale 5 e dal quartier generale del giornalista e conduttore romano si sta già lavorando alacremente per una serie che avrà un sapore particolare, sono infatti 40 anni che il Costanzo show si è affacciato sui teleschermi italiani sulla Rete 4 di Mondadori. Ancora ci ricordiamo l’indimenticabile ping pong che si instaurò fra due mostri sacri dello spettacolo nostrano in quella prima puntata: Paola Borboni e Paolo Villaggio. TvBlog ha voluto disturbare Maurizio Costanzo per chiedergli come sarà questa importante edizione del più celebre e titolato talk show della televisione italiana.

Dunque Costanzo ci siamo, fra poco torna il suo show, quando parte ?

Partiamo a fine ottobre. Andremo in onda sempre su Canale 5 nella seconda serata del mercoledì.

Sarà una edizione importante quella di quest’anno, quante puntate avete previsto ?

Faremo dodici puntate, sei questo autunno e sei nei primi mesi del 2022. Si è vero, sarà una stagione molto importante questa perché celebreremo i quarant’anni del Costanzo show.

Ha già in mente qualche personaggio da invitare nella nuova serie ?

Si. In una puntata dello scorso anno venne Virginia Raggi ed io davanti alle telecamere le chiesi di intitolare il teatro Valle di Roma a Franca Valeri, proposta che lei accettò. Proprio nei giorni scorsi è stata svelata la targa di intitolazione del Valle a Franca Valeri. Dopo poco tempo dalla sua presenza al Costanzo show la sindaca di Roma decise di intitolare una piazza di Roma a Gabriella Ferri ed in quella occasione dissi che mi faceva molto piacere che una sindaca si preoccupi di ricordare attraverso appunto l’intitolazione di una piazza e di un teatro, due grandi artisti popolari quali sono state Franca Valeri e Gabriella Ferri. Un gesto che ho apprezzato tantissimo. Siamo prossimi alle elezioni ed ho deciso che farò tornare al Costanzo show Virginia Raggi, eletta o non eletta, proprio per ringraziarla dell’attenzione che ha dato ai fatti culturali.

Ci saranno delle novità nel corso della nuova serie del Costanzo show, ci può anticipare qualcosa?

Certo, gliene posso svelare in anteprima due. La prima è che desidero affidare una rubrica fissa di medicina nelle puntate autunnali del Costanzo show al sottosegretario al Ministero della salute Pierpaolo Sileri, anche per aggiornarci della situazione sanitaria legata all’emergenza da Covid. Inoltre avrò in ogni puntata un ospite fisso molto particolare, in collegamento, si tratterà di un animale.

Non resta dunque che attendere la fine di ottobre per la prima delle sei più sei puntate del Maurizio Costanzo show previste sempre nella seconda serata del mercoledì di Canale 5.