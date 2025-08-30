Se ami il political thriller non puoi assolutamente perdere questa serie su Netflix

Una serie che unisce il dramma, la suspense e gli intrighi politici. Ecco la trama, le interpreti e dove poterla vedere.

Un intrigante viaggio tra complotto, tradimento e tensione politica, capace di restituire allo spettatore uno specchio inquietante della realtà. Con Suranne Jones e Julie Delpy nei ruoli principali, la serie esplora il potere al femminile, la responsabilità e le insidie di un mondo politico complesso e spesso crudele.

Deve gran parte della sua efficacia alle interpretazioni delle due protagoniste. Suranne Jones dipinge Abigail come una leader idealista e pragmatica, capace di compromessi ma ferma nel difendere principi e valori personali. Sensibile e attenta, deve affrontare minacce politiche e personali, dimostrando abilità strategiche e adattabilità.

Crisi, rapimenti e alleanze forzate

Per chi ama il genere, “Hostage” è un appuntamento imperdibile, un racconto avvincente di potere, intrighi e sfide personali che tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio. Al centro della storia c’è Abigail Dalton (Suranne Jones), nuovo primo ministro britannico, alle prese con un’agenda ambiziosa che mira a ridurre le spese militari a favore di politiche sociali. Tuttavia, la giovane leader deve affrontare una grave crisi del servizio sanitario, opposizioni agguerrite e la necessità di rinsaldare i rapporti con la Francia.

Il nodo cruciale della trama si lega alla sua omologa francese, Vivienne Touissant (Julie Delpy), una politica astuta e manipolatrice, alleata dell’estrema destra transalpina. Tra meeting ufficiali e incontri pubblici, le due donne si confrontano tra accordi strategici, sotterfugi e tensioni personali. La situazione precipita quando il marito di Abigail, impegnato in missioni umanitarie nella Guyana francese, viene rapito da un gruppo di mercenari. La richiesta dei sequestratori è chiara: Abigail deve dimettersi.

Le due leader, inizialmente divise da rivalità e sospetti, saranno costrette a collaborare per gestire una crisi che minaccia di ridurre la democrazia a mero gioco di potere.

Dall’altro lato, Julie Delpy costruisce una Vivienne fredda e calcolatrice, inizialmente antagonista, ispirata in parte a figure politiche reali come Marine Le Pen. Tuttavia, la scrittura riesce a mostrare complessità anche nel suo personaggio, evitando di ridurla a una mera villain. Tra loro si sviluppano dialoghi intensi e scontri verbali di alto livello, che rendono palpabile il confronto tra due donne al vertice del potere.

Oltre ai colpi di scena tipici del political thriller, la serie affronta temi contemporanei rilevanti: il declino della democrazia, l’influenza dei media e del denaro nella politica, e il ritorno di atteggiamenti maschilisti che colpiscono le protagoniste in quanto donne.

Alcune critiche riguardano incongruenze nella trama e un finale considerato semplicistico, così come l’insistenza sul tema della necessità di avere più donne al potere, suggerimento che la serie propone quasi come soluzione universale ai problemi della politica.