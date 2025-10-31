Scrubs sta per tornare: annunciata la data ufficiale del revival più atteso di sempre

Scrubs – Medici ai primi ferri torna. La nuova stagione della serie medical comedy, ambientata nell’ospedale Sacro Cuore dell’immaginaria città americana Sandrifrangeles, ha infatti una data ufficiale. Ad annunciare il clamoroso ritorno è stato in primis il giornale Variety, seguito dal protagonista Zach Braff – che interpreta il dottor John Dorian – che ha fatto un annuncio ufficiale. Il cast ha quindi già fatto le prime letture, le puntate iniziali sono state girate e la ABC ha svelato la data in cui la serie andrà in onda in tv e in streaming su Hulu.

Già da qualche anno, i membri del cast avevano manifestato la propria volontà di tornare a indossare i panni dei medici nei corridoi del Sacro Cuore. A dicembre 2024 era quindi circolata la notizia di un revival in lavorazione, con il creatore della serie originale Bill Lawrence che fa stavolta il produttore esecutivo e non più lo showrunner. Quest’ultimo ruolo è stato ora affidato a Aseem Batra, tra gli sceneggiatori della serie originale, mentre il collega Tim Hobert ha lasciato il compito di co-showrunner e rimarrà produttore esecutivo dei primi cinque episodi.

La trama del revival

JD e Turk “si lavano” insieme per la prima volta dopo tempo: nonostante la medicina sia cambiata, la loro amicizia ha resistito al tempo. Intanto ci sono personaggi nuovi che arrivano nell’ospedale del Sacro Cuore e anche in questo caso non mancano sorprese e tante risate. Breff ha rivelato che il suo JD si sente “sopraffatto dal sistema“, mentre Lawrence ha fatto sapere che i due protagonisti sono ancora amici ma non si comportano più come quando avevano vent’anni. Il loro ottimismo e il loro rapporto si adatta quindi all’età odierna.

“Il vero JD, il dottore Jonathan Doris, è ancora il consulente medico dello show, oltre che un cardiologo e cardiochirurgo a Los Angeles” – ha fatto sapere Lawrence a TV Line – “Ma la vera Elliot, la moglie di Doris, la dottoressa Dolly Klock, non è più nel campo medico perché voleva fare altre cose altrettanto filantropiche, e si occupa dell’educazione di bambini e adolescenti. Perciò, guardare a come il sistema è cambiato colpendo duro alcuni di questi personaggi dello show, e come loro mantengono comunque il loro ottimismo verso i giovani, è stato davvero divertente“. I personaggi si trovano inoltre in una nuova struttura medica e si scopre se i sogni di JD si siano finalmente realizzati.

La data ufficiale della messa in onda

ABC ha annunciato che la nuova stagione di Scrubs uscirà in tv e in streaming su Hulu a partire dal giorno 25 febbraio 2025. Per il momento non è stata confermata l’uscita delle nuove puntate anche in Italia, ma dovrebbero essere caricate su Disney+.