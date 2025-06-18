Scoppia la rissa all’Isola dei Famosi, caos in diretta: “Partono le denunce”

Momenti di grande tensione per la padrona di casa, Veronica Gentili, che durante la diretta di questa sera, 18 giugno, si è trovata a gestire un episodio piuttosto spiacevole. Protagonisti della scena sono stati Dino e Omar: i due naufraghi, durante una partita di pallanuoto, si sono scontrati in modo molto acceso.La lite in diretta

Momenti di grande tensione per la padrona di casa, Veronica Gentili, che durante la diretta di questa sera, 18 giugno, si è trovata a gestire un episodio piuttosto spiacevole. Protagonisti della scena sono stati Dino e Omar: i due naufraghi, durante una partita di pallanuoto, si sono scontrati in modo molto acceso.

La lite in diretta all’Isola dei Famosi

Tra spintoni e urla, accompagnati da parole forti, la rissa è esplosa improvvisamente in diretta, lasciando gli altri naufraghi basiti e impossibilitati a intervenire. L’episodio ha portato alla squalifica immediata dei due contendenti dal match. La conduttrice è prontamente intervenuta redarguendo i due: “Vorrei ricordare ai ragazzi che sono in televisione; quello che farebbero in un altro contesto con risentimento qui non si fa. Non è questo il tipo di messaggio che vogliamo mandare; poi a calcetto in Italia fanno come vogliono. Questo genere di scontro è molto brutto. Vedere in tv gente che si mena e si insulta per una partita di pelota hondurena, vi prego”. Ha tuonato in collegamento dall’Italia.

“Partono le denunce”, la moglie di Dino Giarrusso perde la pazienza

Intervenendo dallo studio, la moglie di Dino Giarrusso si è rivolta a Omar, che aveva accusato il marito di averlo afferrato per il collo durante la sfida, e ha commentato stizzita e visibilmente provata: “Non ci sto, accusare mio marito di violenza, non ci sto. Nessuno deve permettersi, qui partono le denunce”.