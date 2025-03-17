Una serie “seria” e al 52% autobiografica, così Maccio Capatonda qualche giorno fa ha presentato la sua nuova serie tv Sconfort Zone disponibile in 6 puntate da giovedì 20 marzo su Prime Video. Reduce dall’esperienza di Lol – Chi ride è fuori (che riparte con la quinta stagione il 27 marzo) e della terza stagione di Vita da Carlo, Maccio Capatonda ha scritto la sua serie tv in cui è uscito dalla zona di comfort dei suoi amati personaggi facendo un lavoro diverso e in parte autobiografico. Scopriamo insieme questa serie tv.

Sconfort Zone, la trama

Nel primo teaser trailer per annunciare l’arrivo di Sconfort Zone si vedeva Maccio Capatonda che uccideva i suoi personaggi. Una gag per anticipare subito che “Mariottide, Jim Massew, Oscar Carogna e Padre Maronno…non ci saranno!” evitando quindi fraintendimenti e false illusioni. “Una serie seria” viene scritto così nel trailer.

Come fatto da Lillo con Sono Lillo e da Carlo Verdone con Vita da Carlo, Maccio Capatonda realizza una serie tv in cui il protagonista è una versione di finzione di sé stesso. Curiosamente i tre progetti sono tutti nati proprio da Prime Video (anche se Verdone poi si è trasferito su Paramount+) che ha realizzato tutte serie tv di comici in crisi esistenziali e personali.

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Sconfort Zone è al 52% autobiografica, scritta da Marcello Macchia per Maccio Capatonda e racconta di una crisi creativa di Maccio che non riesce a scrive la serie tv che gli è stata commissionata. Sulla sua strada incontra uno psicologo, il professor Braggadoccio, considerato da tutti un luminare, che promette di curarlo con una terapia d’urto innovativa. Lo spingerà a uscire dalla sua comfort zone con una serie di prove da affrontare. Ogni settimana avrà un compito da portare a termine che metterà in crisi un ambito della sua vita portandolo ad affrontare le sue paure più grandi. Basterà questo per ritrovare la creatività?

Sconfort Zone, il cast

La serie tv è prodotta da Banijay Italia per Prime Video, scritta da Marcello Macchia, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati, Valerio Desirò e Danilo Carlani, diretta da Alessio Dogana e dallo stesso Maccio. Il protagonista è Maccio Capatonda nei panni di sé stesso, così come Edoardo Ferrario, Valerio Lundini e Fru interpretano loro stessi e le guest star Andrea Delogu, Samanta Togni, Ilaria Galassi.

Francesca Inaudi è la compagnia di Maccio, Giorgino Montanini è Braggadocio, Luca Confortini interpreta l’agente di Maccio e Camilla Filippi la sua compagna; Valerio Desirò è un ragazzo che finisce per accompagnare Maccio nelle sue imprese.

Sconfort Zone, quante puntate sono?

Sei puntate.

Sconfort Zone 2 ci sarà?

Al momento la serie non è stata rinnovata. Durante la conferenza stampa di presentazione Maccio Capatonda ha specificato che il finale lascia aperta la possibilità di una seconda stagione, pur essendo anche conclusivo.