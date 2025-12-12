Sci, Val d’Isère e St. Moritz, tra slalom maschile e discesa femminile | Dove vedere le gare in TV
Dalla Face de Bellevarde ai curvoni della Corviglia: Coppa del Mondo tra tecnica e velocità con l’Italia che cerca conferme, prima al maschile e poi al femminile rispettivamente in Val D’Isère e a St. Moritz
Il weekend europeo della Coppa del Mondo offre due appuntamenti classici. Si parte idealmente dalla Val d’Isère, dove il Critérium de la Première Neige chiude il programma tecnico con lo slalom maschile di domenica 14 dicembre, e oggi annuncia le due manche di gigante: via alla prima alle 9.30, seconda alle 13.00.
Sci maschile, gigante in Val d’Isère
Quella della Face de Bellevarde è una pista che non regala nulla, perché costringe a stare sopra gli sci fin dall’attacco e punisce ogni minima esitazione, soprattutto quando il ritmo sale.
È qui che negli ultimi anni Marco Odermatt, subito leader della classifica generale di coppa, ha costruito parte del suo dominio, e anche questa volta lo svizzero si presenta come il riferimento tecnico assoluto della specialità.
Alle sue spalle, però, il livello è altissimo. Stefan Brennsteiner e Henrik Kristoffersen restano avversari credibili, così come Marco Schwarz, sempre pericoloso quando il tracciato diventa selettivo. In chiave italiana, l’attenzione è tutta su Alex Vinatzer, reduce da un secondo posto che ha rilanciato le sue ambizioni. Per l’azzurro, Val d’Isère rappresenta soprattutto una prova di continuità: confermarsi tra i migliori su una pista così esigente vale quasi quanto un podio.
St. Moritz, la velocità riparte da Goggia
Dalla tecnica alla pura velocità, con la discesa femminile di St. Moritz, tappa storica del calendario. Sulla pista Corviglia si apre ufficialmente la stagione delle specialiste, con un confronto che guarda già alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Sofia Goggia è una delle grandi attese: la bergamasca vuole subito lasciare il segno e testare il proprio stato di forma su un tracciato che premia coraggio e capacità di spingere nella parte finale. Ma la concorrenza è agguerrita. A cominciare da Lindsey Vonn, tornata stabilmente nel circuito a 41 anni e subito grande protagonista ieri con una vittoria straordinaria. D’altronde l’americana era andata fortissimo fin dalle prove, mentre le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner restano punti fermi della disciplina. E possono prendersi la rivincita.
Dove vedere lo sci in TV e in streaming
Per gli orari: lo slalom maschile a Val d’Isère è previsto con due manche alle 9.30 e 13.00 di domenica 14 dicembre. Prima manche su RAI Due, seconda su RaiSport oltre che su Eurosport e in streaming su RaiPlay e Discovery+
La discesa libera femminile di St. Moritz è alle 10.45 di con diretta TV su Rai Due ed Eurosport.
Sci, coppa del mondo
Classifica Generale Maschile
Marco Odermatt 445
Vincent Kriechmayr 227
Henrik Kristoffersen 218
Stefan Brennsteiner 200
Lucas Pinheiro Braathen 197
Marco Schwarz 186
Raphael Haaser 181
Atle Lie McGrath 178
Alex Vinatzer 169
Paco Rassat 140
Classifica Gigante Maschile
Stefan Brennsteiner 200
Marco Odermatt 200
Henrik Kristoffersen 176
Alex Vinatzer 157
Marco Schwarz 139
Atle Lie McGrath 96
Thibaut Favrot 86
Zan Kranjec 76
Filip Zubcic 76
Lucas Pinheiro Braathen 71
Classifica Generale Femminile
Mikaela Shiffrin 458
Lara Colturi 302
Alice Robinson 294
Julia Scheib 280
Paula Moltzan 267
Camille Rast 263
Lena Duerr 260
Sara Hector 244
Zrinka Ljutic 218
Wendy Holdener 167
Sofia Goggia 120
Lara Della Mea 83
Classifica Discesa Femminile
Lindsey Vonn 100
Magdalena Egger 80
Mirjam Puchner 60
Sofia Goggia 50
Emma Aicher 45
Cornelia Huetter 40
Romane Miradoli 40
Laura Pirovano 32
Kira Weidle-Winkelmann 32
Nina Ortlieb 26
Nicol Delago 22