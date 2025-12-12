Dalla Face de Bellevarde ai curvoni della Corviglia: Coppa del Mondo tra tecnica e velocità con l’Italia che cerca conferme, prima al maschile e poi al femminile rispettivamente in Val D’Isère e a St. Moritz

Sci, Val d’Isère e St. Moritz, tra slalom maschile e discesa femminile | Dove vedere le gare in TV

Il weekend europeo della Coppa del Mondo offre due appuntamenti classici. Si parte idealmente dalla Val d’Isère, dove il Critérium de la Première Neige chiude il programma tecnico con lo slalom maschile di domenica 14 dicembre, e oggi annuncia le due manche di gigante: via alla prima alle 9.30, seconda alle 13.00.

Sci maschile, gigante in Val d’Isère

Quella della Face de Bellevarde è una pista che non regala nulla, perché costringe a stare sopra gli sci fin dall’attacco e punisce ogni minima esitazione, soprattutto quando il ritmo sale.

È qui che negli ultimi anni Marco Odermatt, subito leader della classifica generale di coppa, ha costruito parte del suo dominio, e anche questa volta lo svizzero si presenta come il riferimento tecnico assoluto della specialità.

Alle sue spalle, però, il livello è altissimo. Stefan Brennsteiner e Henrik Kristoffersen restano avversari credibili, così come Marco Schwarz, sempre pericoloso quando il tracciato diventa selettivo. In chiave italiana, l’attenzione è tutta su Alex Vinatzer, reduce da un secondo posto che ha rilanciato le sue ambizioni. Per l’azzurro, Val d’Isère rappresenta soprattutto una prova di continuità: confermarsi tra i migliori su una pista così esigente vale quasi quanto un podio.

St. Moritz, la velocità riparte da Goggia

Dalla tecnica alla pura velocità, con la discesa femminile di St. Moritz, tappa storica del calendario. Sulla pista Corviglia si apre ufficialmente la stagione delle specialiste, con un confronto che guarda già alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Sofia Goggia è una delle grandi attese: la bergamasca vuole subito lasciare il segno e testare il proprio stato di forma su un tracciato che premia coraggio e capacità di spingere nella parte finale. Ma la concorrenza è agguerrita. A cominciare da Lindsey Vonn, tornata stabilmente nel circuito a 41 anni e subito grande protagonista ieri con una vittoria straordinaria. D’altronde l’americana era andata fortissimo fin dalle prove, mentre le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner restano punti fermi della disciplina. E possono prendersi la rivincita.

Dove vedere lo sci in TV e in streaming

Per gli orari: lo slalom maschile a Val d’Isère è previsto con due manche alle 9.30 e 13.00 di domenica 14 dicembre. Prima manche su RAI Due, seconda su RaiSport oltre che su Eurosport e in streaming su RaiPlay e Discovery+

La discesa libera femminile di St. Moritz è alle 10.45 di con diretta TV su Rai Due ed Eurosport.

Sci, coppa del mondo

Classifica Generale Maschile

Marco Odermatt 445

Vincent Kriechmayr 227

Henrik Kristoffersen 218

Stefan Brennsteiner 200

Lucas Pinheiro Braathen 197

Marco Schwarz 186

Raphael Haaser 181

Atle Lie McGrath 178

Alex Vinatzer 169

Paco Rassat 140

Classifica Gigante Maschile

Stefan Brennsteiner 200

Marco Odermatt 200

Henrik Kristoffersen 176

Alex Vinatzer 157

Marco Schwarz 139

Atle Lie McGrath 96

Thibaut Favrot 86

Zan Kranjec 76

Filip Zubcic 76

Lucas Pinheiro Braathen 71

Classifica Generale Femminile

Mikaela Shiffrin 458

Lara Colturi 302

Alice Robinson 294

Julia Scheib 280

Paula Moltzan 267

Camille Rast 263

Lena Duerr 260

Sara Hector 244

Zrinka Ljutic 218

Wendy Holdener 167

Sofia Goggia 120

Lara Della Mea 83

Classifica Discesa Femminile

Lindsey Vonn 100

Magdalena Egger 80

Mirjam Puchner 60

Sofia Goggia 50

Emma Aicher 45

Cornelia Huetter 40

Romane Miradoli 40

Laura Pirovano 32

Kira Weidle-Winkelmann 32

Nina Ortlieb 26

Nicol Delago 22