Sci, slalom Spindleruv Mlyn, dove vedere in TV e streaming la seconda manche femminile: Shiffrin verso il successo numero 108

Sui monti dei Giganti della Repubblica Ceca, Mikaela Shiffrin ha messo una seria ipoteca sulla vittoria numero 108 in Coppa del Mondo. La campionessa statunitense, partita con il pettorale numero 1, ha semplicemente polverizzato la concorrenza nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn.

Spindleruv Mlyn, Shiffrin gigantesca

Il crono di 48″80 della fuoriclasse americana ha lasciato tutti a distanza siderale: la svizzera Wendy Holdener, migliore delle inseguitrici, accusa 1.26 di ritardo, mentre la tedesca Emma Aicher è terza a 1.47. A conferma del dominio di Shiffrin, appaiate in quarta posizione a 1.66 troviamo Camille Rast (unica capace di batterla in slalom quest’anno a Kranjska Gora) e Paula Moltzan. Più staccate Sara Hector, Zrinka Ljutic e Katharina Truppe, tutte oltre i due secondi.

Per Mikaela basterebbe un settimo posto nella seconda manche per assicurarsi matematicamente la sfera di cristallo di specialità, il che appare una pura formalità considerando il suo stato di forma e il vantaggio accumulato. Sarebbe la settima vittoria in otto slalom stagionali.

Azzurre in ombra

Giornata difficile invece per le azzurre sui monti della Repubblica Ceca. Dopo il settimo posto ottenuto ieri in gigante, Lara Della Mea non è riuscita nemmeno a qualificarsi per la seconda manche, chiudendo a 3″72 dalla vetta. Passano invece il taglio Martina Peterlini, 23esima a 3″33, ed Emilia Mondinelli, che ha agguantato il 30esimo e ultimo posto utile con un ritardo di 3″70. Beffa crudele per la sedicenne Giada D’Antonio, esclusa per un solo centesimo (3″71), nonostante la partenza con il pettorale 58. Due sole azzurre nella seconda manche non è certo un bilancio straordinario.

Dove vedere lo slalom di Spindleruv Mlyn

Appuntamento alle ore 12.15 per la seconda manche dello slalom femminile di Spindleruv Mlyn. Diretta TV su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ed Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Streaming disponibile su RaiPlay, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Classifica di specialità slalom femminile

1. Mikaela Shiffrin (USA) 680 punti

2. Camille Rast (SUI) 412

3. Wendy Holdener (SUI) 313

4. Lara Colturi (ALB) 312

5. Paula Moltzan (USA) 302

6. Katharina Truppe (AUT) 291

7. Anna Swenn-Larsson (SWE) 204

7. Lena Duerr (GER) 204

9. Emma Aicher (GER) 181

10. Sara Hector (SWE) 139

Classifica generale Coppa del Mondo femminile

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1033 punti

2. Camille Rast (SUI) 883

3. Emma Aicher (GER) 624

4. Paula Moltzan (USA) 614

5. Lindsey C. Kildow Vonn (USA) 590

6. Sara Hector (SWE) 568

7. Julia Scheib (AUT) 560

8. Alice Robinson (NZL) 509

9. Sofia Goggia (ITA) 506

10. Lara Colturi (ALB) 467