Sci, lo Slalom di Schladming oggi in TV: orario, canale e streaming. Ultima gara prima delle Olimpiadi

Oggi lo sci alpino torna protagonista con lo slalom speciale maschile di Schladming, ultima gara prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla storica Planai austriaca va in scena il nono appuntamento stagionale per gli specialisti dei pali stretti, con la prima manche alle ore 17.45 e la seconda alle ore 20.45 entrambe in diretta TV nella suggestiva cornice in notturna.

L’Italia si aggrappa ad Alex Vinatzer, che cerca un immediato riscatto dopo la dolorosa inforcata nel finale del gigante disputato ieri sera.

I risultati del gigante di ieri: trionfo di Meillard, Vinatzer butta via il podio

La serata di ieri sulla Planai nel gigante ha visto il trionfo dello svizzero Loic Meillard, che si è imposto con una seconda manche perfetta conquistando la seconda vittoria stagionale in gigante. Il “professore” elvetico ha preceduto il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, secondo a 73 centesimi, e il francese Alban Elezi Cannaferina, al primo podio in carriera.

Marco Odermatt ha deluso le aspettative chiudendo solo quarto dopo un gravissimo errore nella parte alta della seconda manche, perdendo così l’opportunità di consolidare ulteriormente il vantaggio nella classifica di specialità. Per l’Italia è stata una serata agrodolce: Giovanni Borsotti ha conquistato un eccellente nono posto al rientro da un mese di stop per infortunio, mentre Alex Vinatzer ha sprecato una grande occasione. L’azzurro, quinto dopo la prima manche davanti allo stesso Odermatt, è uscito nel finale della seconda discesa quando era in corsa per la top ten. Una beffa che brucia alla vigilia delle Olimpiadi. Simon Talacci ha chiuso 28esimo.

La vittoria di Meillard conferma l’estremo equilibrio del circuito in gigante, dove sono già sei i vincitori diversi in sette gare stagionali. Per Braathen invece sfuma il sogno di regalare al Brasile la prima vittoria nella storia della Coppa del Mondo in questa specialità.

Coppa del mondo di Slalom, tutto incerto

La classifica di specialità racconta di un’assoluta incertezza: i primi sei atleti sono raccolti in meno di cento punti. Al comando c’è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen con 401 punti, seguito dal francese Clement Noel a 375 e dal norvegese Atle Lie McGrath a 372. Una situazione di equilibrio che rende impossibile individuare un favorito d’obbligo per la vittoria sulla Planai, palcoscenico che negli ultimi anni ha sempre regalato grande spettacolo.

Per l’Italia la speranza principale resta Alex Vinatzer, che tuttavia ha urgente bisogno di voltare pagina dopo la delusione di ieri. L’altoatesino, brillante nella prima manche del gigante quando era quinto davanti a Marco Odermatt, ha commesso un grave errore nel finale della seconda discesa buttando via un possibile piazzamento in top ten. Ora dovrà ritrovare fiducia e concentrazione nello slalom, sua specialità d’elezione, per presentarsi nelle migliori condizioni ai Giochi di casa. Insieme a lui scenderanno in pista Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera e Matteo Canins.

La particolarità della gara è legata alle modalità organizzative: la disputa del gigante in notturna ha impedito lo svolgimento della tradizionale cerimonia di sorteggio dei pettorali. La riunione tecnica dei capitani è stata rinviata a questa mattina alle ore 9.00, con il sorteggio dei numeri di partenza subito a seguire.

Slalom Schladming, dove vederlo

Lo slalom speciale maschile di Schladming, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, si disputa mercoledì 28 gennaio 2026 con la prima manche alle ore 17.45 e la seconda alle ore 20.45. Entrambe le manche saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport HD, canale visibile gratuitamente sul digitale terrestre. La gara sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su RaiPlay, oltre che sulle piattaforme a pagamento Eurosport 2 HD, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN per gli abbonati.

CLASSIFICA GENERALE SLALOM

1. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) – 401 punti

2. Clement Noel (FRA) – 375 punti

3. Atle Lie McGrath (NOR) – 372 punti

4. Timon Haugan (NOR) – 359 punti

5. Paco Rassat (FRA) – 358 punti

6. Loic Meillard (SUI) – 312 punti

7. Eduard Hallberg (FIN) – 279 punti

8. Henrik Kristoffersen (NOR) – 273 punti

9. Manuel Feller (AUT) – 221 punti

10. Armand Marchant (BEL) – 207 punti

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE

1. Marco Odermatt (SUI) – 1335 punti

2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) – 748 punti

3. Loic Meillard (SUI) – 683 punti

4. Atle Lie McGrath (NOR) – 614 punti

5. Timon Haugan (NOR) – 569 punti

6. Henrik Kristoffersen (NOR) – 555 punti

7. Franjo Von Allmen (SUI) – 524 punti

8. Marco Schwarz (AUT) – 504 punti

9. Giovanni Franzoni (ITA) – 456 punti

10. Vincent Kriechmayr (AUT) – 441 punti