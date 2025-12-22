Sci, Slalom Maschile in Alta Badia, l’Italia cerca il bis dopo il capolavoro di Goggia | Programmazione TV e streaming

Si è concluso un fine settimana di lusso per lo sci azzurro che tuttavia prosegue oggi il suo calendario di emozioni. Ieri Sofia Goggia ha rimesso il suo nome in cima alla Coppa del Mondo conquistando il superG di Val d’Isère, 27esima vittoria in carriera e primo sigillo stagionale, davanti a Alice Robinson e a una ritrovata Lindsey Vonn, al suo terzo podio in tre gare dopo il ritorno alle competizioni.

Un successo arrivato all’indomani della delusione in discesa e celebrato da tutta la stampa internazionale, dalla FIS a Reuters e AP, che raccontano il suo riscatto emotivo sulla Oreiller-Killy.

Slalom Maschile in Alta Badia

Oggi il testimone passa agli uomini e alla Gran Risa, che dopo il gigante di domenica si trasforma nella pista dello slalom speciale. È l’ultimo appuntamento prima della breve pausa natalizia e chiude il grande weekend dolomitico tra Gardena e Alta Badia, con il pubblico di casa che stavolta sogna il colpo grosso tra i pali stretti.

La sensazione è quella di una specialità ancora senza un vero e proprio dominatore. I primi tre slalom della stagione hanno avuto tre vincitori diversi e in Alta Badia si riparte da Loic Meillard, campione del mondo in carica, che scenderà col pettorale numero 1. Subito dietro il leader di specialità Timon Haugan, pettorale rosso sulle spalle dopo il successo in Val d’Isère.

Tra i favoriti annunciati ci sono anche Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath, il francese Clément Noel, desideroso di riscatto dopo l’errore nella gara di casa, e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, reduce da un podio che lo ha riportato stabilmente tra i protagonisti della disciplina.

Vinatzer e Sala guidano l’Italia

L’Italia si affida soprattutto ad Alex Vinatzer, che partirà con il pettorale 19 e vuole cancellare il gigante opaco di ieri dopo la bella rimonta sfiorata a Val d’Isère. Con lui al cancelletto per gli azzurri ci saranno Tommaso Sala (29), ancora carico dopo avere tagliato un traguardo tra i Top 10 in Francia, Tobias Kastlunger (37), Matteo Canins (49), Simon Maurberger (56) e Tommaso Saccardi (58), reduce da un podio in Coppa Europa.

Coppa del Mondo in Alta Badia

Lo slalom speciale dell’Alta Badia scatterà alle 10.00 con la prima manche e si concluderà alle 13.30 con la seconda, entrambe le gare in diretta su Rai 2, la seconda subito dopo il notiziario. La gara sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e sulle piattaforme Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN, come confermato dai palinsesti internazionali.

Classifica Speciale Coppa del Mondo

Timon Haugan – 195 Paco Rassat – 140 Lucas Braathen Pinheiro – 126 Henrik Kristoffersen – 102 Clement Noel – 102 Loic Meillard – 98 Armand Marchant – 89 Eduard Hallberg – 82 Steven Amiez – 77 Laurie Taylor – 72

Classifica Generale Coppa del Mondo Maschile