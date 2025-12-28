Sci, slalom femminile a Semmering: la sfida che chiude il 2025 con Shiffrin favorita

L’aria di fine anno, a Semmering, è sempre un misto di attesa e ritualità: l’ultimo slalom del 2025 segna il passaggio simbolico verso la parte centrale della stagione, un primo spartiacque dopo un mese intensissimo di gigante e rapid gates con le Olimpiadi sempre più vicine e ormai sullo sfondo.

Slalom femminile a Semmering: caccia alla Shiffrin

Anche stavolta il programma è atipico, con una prima manche fissata alle 14.15 e una seconda che scivolerà nella notte alpina alle 17.45, sotto i riflettori della pista “Panorama”, una delle più amate da sciatori e appassionati. La pista è in condizioni discrete, nonostante temperature non proprio invernali, e promette una gara veloce, tecnica, senza margini per l’incertezza.

Il copione sembra già scritto: Mikaela Shiffrin – leader della classifica generale – arriva da quattro vittorie in altrettanti slalom, una dominatrice assoluta che non ha ancora concesso fragilità. Ma ciò che rende interessante questa vigilia sono le rivali che iniziano a bussare con insistenza — Camille Rast in primis — e un’Italia che, dopo anni difficili, si presenta con un gruppo giovane e finalmente competitivo.

La corsa alla vittoria: Shiffrin contro tutte

Difficile, oggi, immaginare uno slalom senza Shiffrin a dettare la linea. L’americana partirà con il numero 4, subito dopo la svizzera Camille Rast, che ieri in gigante è stata strepitosa e in graduatoria di specialità è ormai la prima rivale credibile della regina del Circo Bianco. Il distacco rimediato nel gigante è stato pesante, ma il gesto tecnico e la condizione della vallesana suggeriscono che oggi potrebbe essere la giornata buona per provare a spezzare la serie.

In apertura toccherà a Katharina Liensberger, che però non ha ancora trovato un podio nel 2025 e vive una stagione complicata, seguita da Lara Colturi, chiamata immediatamente a cancellare l’uscita di ieri e le incertezze di Courchevel. Con il 5 e il 6 ecco altre due protagoniste annunciate: Wendy Holdener e Zrinka Ljutic, entrambe in cerca del miglior colpo dell’anno, mentre Lena Duerr, Katharina Truppe, Emma Aicher e l’intero blocco svedese completano un primo gruppo di assoluto livello.

Il dubbio della vigilia resta Paula Moltzan: seconda qui nel 2022, ma ancora non certa di poter gareggiare dopo la caduta di sabato nel gigante. Se sarà al cancelletto col numero 13, la gara cambierà volto.

Le azzurre: Della Mea brillante, Peterlini solida, debutta Giada D’Antonio

Sette le italiane in gara, e forse mai come quest’anno con una prospettiva realistica di lasciare un segno. Lara Della Mea arriva dall’8° posto di Courchevel e dal 7° centrato ieri in gigante proprio sulla “Panorama”: è in fiducia, scia bene, ha una solidità nuova e scenderà con il pettorale 20, quindi in una finestra ancora competitiva per costruire una prima manche importante.

Subito dopo, con il 24, Martina Peterlini: meno esplosiva, ma affidabile e in crescita. Più indietro, Beatrice Sola (46), Emilia Mondinelli (53), Giorgia Collomb (55), Giulia Valleriani (65) e il debutto più atteso, quello della promettentissima 16enne Giada D’Antonio, pettorale 70, protagonista in Coppa Europa e pronta a giocarsi la prima qualifica nel circuito maggiore.

Pista, orari, TV e condizioni

La pista “Panorama” è stata disegnata in apertura pomeridiana da uno staff tecnico svizzero e potrebbe risultare molto veloce nella parte alta, dove il fondo regge bene.

Qualche insidia in più nella zona centrale, soggetta a marcature già nelle ultime gare. Le temperature attorno agli zero gradi per la prima manche non dovrebbero stravolgere la neve, mentre per la seconda — in notturna — si attende un lieve abbassamento, che di solito favorisce chi ha sensibilità e rapidità nei cambi di ritmo.

Prima manche alle ore 14.15, seconda alle 17.4 con diretta su RaiSport HD ed Eurosport, streaming su RaiPlay, e Discovery.

Classifica Generale

Mikaela Shiffrin 598 Alice Robinson 484 Camille Rast 423 Sofia Goggia 404 Emma Aicher 381 Julia Scheib 380 Lindsey C. Kildow Vonn 350 Paula Moltzan 312 Sara Hector 304 Lara Colturi 302

Classifica Slalom