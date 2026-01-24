Sci Maschile, dove vedere la Discesa di Kitzbuehel oggi in tv: orari, streaming, 5 azzurri sulla Streif

È il giorno più atteso dell’anno per gli appassionati di sci velocità: oggi sabato 24 gennaio alle ore 11.30 va in scena la Discesa libera sulla leggendaria Streif di Kitzbuehel, la pista più temuta e affascinante dell’intero Circo Bianco.

L’86ª edizione dell’Hahnenkamm-Rennen rappresenta semplicemente la gara dell’anno, l’evento che ogni velocista sogna di conquistare almeno una volta nella carriera. Le condizioni sono ideali con un manto nevoso perfetto, e l’Italia si presenta con cinque punte di diamante pronte a lottare per il podio: Mattia Casse aprirà le danze con il pettorale 1, seguito da Giovanni Franzoni con il 2, il più veloce in entrambe le prove. Marco Odermatt, dominatore assoluto della stagione, vuole sfatare l’ultimo tabù conquistando per la prima volta la Streif in discesa dopo aver vinto ieri il Super-G.

Il Super-G di ieri: Odermatt beffa von Allmen per 3 centesimi

La giornata di ieri ha visto Marco Odermatt conquistare per il secondo anno consecutivo il Super-G di Kitzbuehel, battendo per soli 3 centesimi il connazionale Franjo von Allmen in una gara tiratissima. Terzo posto per l’austriaco Stefan Babinsky.

Con questo successo, l’ottavo stagionale, Odermatt ha eguagliato Aksel Lund Svindal a quota 17 vittorie in Super-G e si è portato a 53 successi totali in Coppa del Mondo, a soli uno da Hermann Maier. Nel post gara il fenomeno svizzero ha dichiarato: “È bellissimo aver vinto ancora sulla Streif, se ci riuscirò anche domani sarà il massimo. Darò tutto per conquistare questa discesa”.

Per l’Italia miglior risultato con Mattia Casse, sesto a soli 15 centesimi dal podio, seguito da Dominik Paris settimo. Una prova che conferma le ambizioni azzurre in vista della discesa di oggi.

Il programma di oggi

La Discesa libera sulla Streif prenderà il via alle ore 11.30 con condizioni perfette. I primi pettorali vedranno subito l’Italia protagonista con una strategia d’attacco fin dall’inizio.

Mattia Casse inaugurerà la gara con il pettorale 1, seguito da Giovanni Franzoni con il 2, il più veloce in entrambe le prove cronometrate e reduce dal podio di Wengen. Florian Schieder avrà il 6, lui che è stato due volte secondo sulla Streif e punta al colpaccio. Dominik Paris scatterà con l’11, appena prima di Marco Odermatt (12) e Franjo von Allmen (13), i due svizzeri principali favoriti della vigilia.

Da tenere d’occhio anche Vincent Kriechmayr con il 15 e i canadesi Cameron Alexander (18) e James Crawford, ultimo vincitore della Streif. Christof Innerhofer avrà il 24 e cercherà di sfruttare il momento positivo dopo il decimo posto nel Super-G, mentre Guglielmo Bosca (32), Benjamin Alliod (39) e Marco Abbruzzese (54) completano la squadra azzurra.

Dove vederla in tv e streaming

La Discesa libera di Kitzbuehel sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su RAI 2 alle ore 11.30. Diretta streaming gratuita su RaiPlay. La gara sarà visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati di DAZN, Discovery+, TIMVision, HBO Max e Prime Video Channels.

Classifica discesa libera maschile

1. Marco Odermatt (SUI) 400 punti

2. Stefan Brennsteiner (AUT) 305

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 269

4. Lucas Braathen Pinheiro (BRA) 267

5. Marco Schwarz (AUT) 252

6. Loic Meillard (SUI) 226

7. Alex Vinatzer (ITA) 212

8. Atle Lie Mcgrath (NOR) 184

9. River Radamus (USA) 178

10. Timon Haugan (NOR) 165

Classifica generale Coppa del Mondo

1. Marco Odermatt (SUI) 1205 punti

2. Lucas Braathen Pinheiro (BRA) 618

3. Atle Lie Mcgrath (NOR) 578

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 516

5. Franjo Von Allmen (SUI) 509

6. Loic Meillard (SUI) 503

7. Timon Haugan (NOR) 495

8. Marco Schwarz (AUT) 472

9. Vincent Kriechmayr (AUT) 421

10. Raphael Haaser (AUT) 361