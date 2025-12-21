Sci, Gigante maschile in Alta Badia: attesa per la Gran Risa | Azzurri in gara, programmazione TV e streaming

Il gigante dell’Alta Badia non è solo una tappa storica della Coppa del Mondo: è un marchio di fabbrica, un rito sportivo che definisce lo stato dell’arte del gigante maschile. La pista della Gran Risa, nel cuore di La Villa, resta una delle più tecniche, spietate e affascinanti del calendario. Qui non si improvvisa nulla: la gestione delle pendenze, la precisione sugli ingressi e la capacità di mantenere ritmo nei tratti più duri sono elementi che separano immediatamente i migliori dagli inseguitori.

Sci, Coppa del Mondo: gigante in Alta Badia

Oggi si corre il quinto gigante stagionale, in un inverno che sta già rimescolando le gerarchie. La Badia, in questo senso, arriva come un termometro perfetto: chi va forte qui ha spesso qualcosa da dire per tutta la stagione. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, con il parterre pieno e un pubblico che conosce lo sci e sa quando una prestazione merita l’applauso.

Gli azzurri e la concorrenza internazionale

Sono sei gli italiani iscritti, con Alex Vinatzer che arriva sulla Gran Risa dopo il suo primo podio in gigante ottenuto a Beaver Creek. È un risultato che ha cambiato la percezione sul suo potenziale nella disciplina, e che rende l’appuntamento di domani particolarmente interessante: la pista della Badia richiede lucidità e continuità, qualità che Vinatzer sta mostrando in modo crescente.

Il gruppo azzurro si misura poi con un campo partenti vastissimo: 69 atleti da 23 nazioni, con il rientro – senza bandiera – degli sciatori russi dopo quasi quattro anni di assenza. Il tracciato della prima manche sarà firmato dal tecnico statunitense Nathan Bryant, mentre quello della seconda dall’austriaco Wolfgang Auderer: due filosofie opposte che potrebbero creare un gigante dalle due facce, con distacchi che si aprono o si chiudono a seconda delle letture tecniche di ogni atleta.

Il gigante della Gran Risa è la cartolina migliore che lo sci maschile possa offrire: difficoltà estrema, pubblico competente e una tradizione che pesa.

Orari tv, streaming e copertura completa

Gli orari sono quelli classici della Gran Risa: prima manche alle 10.00 e seconda alle 13.30. La diretta andrà in onda su Rai 2 e su RaiPlay, con la copertura internazionale garantita da Eurosport 1, visibile su DAZN, discovery+, TimVision e Prime Video Channels. L’intera gara sarà disponibile anche in streaming su discoveryplus.com, mentre RSI offrirà la telecronaca in italiano in diretta streaming, come spesso accade per gli eventi più seguiti in territorio alpino.

Classifica gigante Coppa del Mondo

Marco Odermatt 765 Henrik Kristoffersen 302 Vincent Kriechmayr 283 Timon Haugan 281 Franjo Von Allmen 259 Loic Meillard 258 Alex Vinatzer 251 Marco Schwarz 251 Stefan Brennsteiner 245 Lucas Braathen Pinheiro 233

Classifica generale Coppa del Mondo