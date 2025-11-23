Sci Femminile, Slalom a Gurgl, Shiffrin favorita e azzurre a caccia di riscatto | La gara in TV

Oggi a Gurgl torna tra i pali stretti dello slalom femminile che chiude il weekend austriaco di Coppa del Mondo. Dopo la folle gara maschile di ieri, tocca alle specialiste mettersi alla prova su una pista che promette distacchi minimi e continui cambi di ritmo.

I riflettori sono puntati, inevitabilmente, su Mikaela Shiffrin: l’americana arriva dal dominio totale di Levi e porta sulle spalle i gradi di grande favorita anche qui. La neve austriaca le piace, il timing di gara è perfetto per le sue qualità e il feeling con lo slalom non mostra crepe.

Sci, slalom a Gurgl: Shiffrin favorita

La croata Zrinka Ljutic sembra l’avversaria più credibile per continuità e passo, mentre Lara Colturi arriva da un secondo posto scintillante in Finlandia e continua a impressionare per maturità e solidità. Da non sottovalutare nemmeno Lena Duerr, Wendy Holdener e Katharina Liensberger, tutte in grado di piazzare la manche perfetta quando contano aggressività e precisione.

Le italiane al cancelletto

In casa Italia è il momento di provare a invertire il trend di Levi, dove solo Emilia Mondinelli era riuscita a entrare in zona punti. Oggi il gruppo azzurro si presenta con sette atlete e una voglia enorme di cambiare rotta. La prima a scendere sarà Lara Della Mea, l’unica con un pettorale nel primo blocco, chiamata a dare continuità e ritmo fin da subito.

A seguire ci saranno Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Giorgia Collomb, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia e Annette Belfrond. La concorrenza è feroce e servirà la manche della vita per inserirsi nella lotta per la qualifica, ma lo spirito è quello giusto e il gruppo vuole mostrarsi competitivo.

Orari e dove vederla

La gara si disputa su due manche: la prima alle 10.30, trasmessa in diretta su Rai2, e la seconda alle 13.30, con trasferimento su RaiSport. Diretta anche su Eurosport. Lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. Una giornata di sci che promette emozioni e, forse, la conferma dell’ennesima impresa firmata Mikaela Shiffrin.

La gara maschile di ieri: la favola di Paco Rassat

La domenica di Gurgl si porta dietro ancora l’eco della gara maschile, che ha offerto uno dei finali più sorprendenti degli ultimi anni in Coppa del Mondo. Paco Rassat ha costruito una rimonta da raccontare, passando dal 14° posto della prima manche al primo successo della sua carriera: una scalata perfetta sul muro centrale della Kirchenkar, dove il francese ha trovato linee aggressive e una continuità che agli altri è mancata. Non solo una vittoria, ma anche il primato nella classifica generale maschile, superando l’attesissimo Braathen, solo decimo.

Alle sue spalle, seconda piazza storica per il belga Armand Marchant, che regala al suo paese un podio di enorme valore. Completa il terzetto Atle Lie McGrath, deluso per aver visto sfumare il successo in pochi centesimi. Fuori dalla lotta per le prime posizioni quasi tutti i big: Kristoffersen e Noël chiudono lontani, Schwarz e Feller affondano, mentre Hallberg – secondo dopo la prima manche – scivola proprio quando sembrava in corsa per il colpo grosso.

Giornata complicata anche per l’Italia: Alex Vinatzer, dopo una prima manche da top-10, sprofonda al 19° posto con una seconda run opaca; Tommaso Sala riesce invece a raccogliere un 26° posto che vale punti importanti in una fase delicata della sua carriera. Un antipasto carico di emozioni che ha acceso l’atmosfera di Gurgl in vista dello slalom femminile di oggi.