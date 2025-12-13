Domenica di grande sci tra Engadina e Alpi francesi: si chiude il weekend di Coppa del Mondo con il super‑G femminile a St. Moritz e lo slalom maschile a Val d’Isère.

Sci alpino, ultime gare a St. Moritz e Val d’Isère: dove vederle in tv e in streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino saluta St. Moritz e Val d’Isère con un’ultima giornata che promette spettacolo e contenuti tecnici di alto livello, prima di voltare pagina e guardare ai prossimi appuntamenti del calendario a ridosso del Natale.

Dopo le gare già disputate tra venerdì e sabato, il fine settimana si chiude domenica 14 dicembre con due appuntamenti centrali: il super‑G femminile in Engadina e lo slalom maschile sulla celebre Face de Bellevarde.

Coppa del Mondo femminile di Sci a St. Moritz

A St. Moritz il clima è quello delle grandi occasioni. Le discese dei giorni precedenti hanno restituito una pista veloce, selettiva, esaltata dal sole e da condizioni ideali. In questo contesto è arrivata anche la conferma di Sofia Goggia, terza dietro Emma Aicher e all’eterna Lindsay Vonn, e di nuovo protagonista dopo un avvio di stagione in crescendo, con un podio che ha raccontato un equilibrio sempre più sottile tra le specialiste della velocità.

Il super‑G di domenica, in programma alle 10.45, chiude l’opening di velocità femminile e mette in palio punti pesanti, con un pronostico aperto e tante atlete pronte a giocarsi tutto su una pista che non perdona errori.

Coppa del mondo maschile in Val d’Isère

Sul versante maschile, Val d’Isère ha già vissuto una giornata memorabile con il gigante, dominato dalla Svizzera e vinto da Loic Maillard su un podio interamente elvetico e capace di ribadire il momento straordinario della squadra rossocrociata nelle discipline tecniche. Quindicesimo Vinatzer, primo degli azzurri in un bilancio non esaltante.

La domenica è però dedicata allo slalom, gara sempre imprevedibile su un pendio iconico come la Face, dove il minimo sbaglio può costare caro. Qui si incrociano ambizioni di classifica e voglia di riscatto, in una specialità che spesso ribalta gerarchie e restituisce sorprese.

Dove vedere le gare in TV e in streaming

Dal punto di vista televisivo, l’intera giornata sarà ampiamente coperta. Il super‑G femminile di St. Moritz sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 2, con possibilità di seguirlo anche in streaming su RaiPlay. Ampia copertura anche sui canali Eurosport e su Discovery+, oltre alle piattaforme Sky e NOW. Lo slalom maschile di Val d’Isère sarà visibile sempre su Rai 2 (prima manche) e RaiSport (seconda manche) con diretta streaming su RaiPlay oltre che su Eurosport e in streaming anche su Discovery+, Sky Go e NOW.

Una domenica che chiude il primo vero blocco europeo della stagione, lasciando in eredità classifiche già significative e la sensazione che la Coppa del Mondo stia entrando nel vivo, tra conferme attese e nuove storie pronte a emergere.

Dalla Val d’Isère il calendario maschile si trasferirà in Val Gardena con tre eventi, giovedì, sabat e domenica, con due discese (una delle quali da recuperare) e un SuperG. Martedì sera gara in notturna nel femminile a Courchevel che poi si trasferirà in Val d’Isére per altre due gare, discesa e SuperG.

Classifica Coppa del Mondo Maschile

1 Marco Odermatt 505

2 Stefan Brennsteiner 245

3 Henrik Kristoffersen 242

4 Lucas Pinheiro Braathen 233

5 Vincent Kriechmayr 227

6 Alex Vinatzer 201

7 Marco Schwarz 199

8 Raphael Haaser 196

9 Atle Lie McGrath 192

10 Timon Haugan 181

Classifica Coppa del Mondo Femminile

1 Mikaela Shiffrin 458

2 Lara Colturi 302

3 Alice Robinson 294

4 Julia Scheib 280

5 Paula Moltzan 267

6 Camille Rast 263

7 Lena Duerr 260

8 Emma Aicher 259

9 Sara Hector 244

10 Zrinka Ljutic 218