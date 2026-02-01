Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa libera maschile di Crans Montana: orari e programma

Ultima discesa libera maschile di Coppa del Mondo a Crans Montana prima delle Olimpiadi oggi. Dove vederla in TV e streaming: diretta Rai 2, Rai Play, Eurosport. Otto azzurri in gara con Franzoni, Paris e Casse.

Oggi, domenica 1 febbraio, torna lo sci alpino con la Discesa libera maschile di Crans Montana, ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che si apriranno venerdì 6 febbraio con la cerimonia inaugurale di San Siro. L’appuntamento è alle ore 11.00 sulle nevi svizzere, con grande attesa per gli azzurri – soprattutto dopo le recenti vittorie di Giovanni Franzoni a Kitzbühel e Wengen – e per tutte le stelle che vedremo nell’arco di pochi giorni alle Olimpiadi.

L’Italia schiera otto atleti in gara, con Dominik Paris e Mattia Casse tra i principali favoriti insieme al giovane fenomeno Franzoni, protagonista assoluto delle ultime settimane. In pista anche Florian Schieder, Christof Innerhofer, Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca e Gregorio Bernardi.

Gli azzurri in gara e i pettorali di partenza

Florian Schieder aprirà la serie degli italiani con il pettorale numero 7 (orologio alla mano alle 11.13 e 50 secondi), seguito subito dopo da Dominik Paris con il numero 8 (ore 11.16 e 30 secondi). Giovanni Franzoni partirà con il pettorale 12 alle ore 11.27 e 10 secondi, mentre Mattia Casse scenderà con il numero 18 alle ore 11.51 e 20 secondi.

Più tardi toccherà a Benjamin Jacques Alliod (pettorale 22, ore 12.00), Christof Innerhofer (pettorale 30, ore 12.21), Guglielmo Bosca (pettorale 32, ore 12.26) e infine Gregorio Bernardi (pettorale 57, ore 12.59).

Il programma di partenza prevede intervalli di 2 minuti e 10 secondi tra i primi cinque atleti, poi si passerà a 2 minuti e 40 secondi dal 6° al 15° pettorale, tornando a 2’10” dal 16° al 30°, per poi ridurre a 1 minuto e 20 secondi dal 31° in avanti. Sono previsti break televisivi di 2 minuti e 15 secondi dopo i pettorali numero 15, 22 e 30.

La situazione in classifica

Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Marco Odermatt guida con 1335 punti davanti al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (798) e al norvegese Atle Lie McGrath (694). Giovanni Franzoni occupa la nona posizione con 456 punti, confermandosi tra i migliori anche nella generale.

Nella classifica di specialità della Discesa, Odermatt comanda con 460 punti, seguito da Franjo Von Allmen (295). Dominik Paris e Giovanni Franzoni sono appaiati al terzo posto con 216 punti, mentre Florian Schieder è quinto con 190 punti. Mattia Casse chiude la top 10 con 103 punti a pari merito con Alexis Monney.

Dove vedere la Discesa libera maschile di Crans Montana in TV e streaming

La Discesa libera maschile di Crans Montana sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 11.00. Per quanto riguarda lo streaming, la gara sarà disponibile gratuitamente su Rai Play.

Gli abbonati potranno seguire la diretta anche su Eurosport 2, oltre che in streaming su Discovery+, Sky Go e DAZN.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO

Marco Odermatt SUI 1335 Lucas Pinheiro Braathen BRA 798 Atle Lie McGrath NOR 694 Loic Meillard SUI 683 Henrik Kristoffersen NOR 655 Timon Haugan NOR 609 Franjo Von Allmen SUI 524 Marco Schwarz AUT 504 Giovanni Franzoni ITA 456 Vincent Kriechmayr AUT 441

CLASSIFICA DI SPECIALITÀ DISCESA LIBERA