Sci alpino, Super G femminile a Tarvisio: Goggia per il riscatto dopo il trionfo di Nicol Delago

Dopo il trionfo storico di Nicol Delago (nella foto in copertina) nella discesa di ieri, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile resta a Tarvisio per il Super G in programma oggi, ultimo appuntamento sulla pista “Di Prampero”.

La 30enne altoatesina ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, precedendo la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e l’iconica Lindsey Vonn, ancora una volta sul podio nella stagione del clamoroso ritorno a 41 anni, con l’obiettivo sull’oro olimpico.

Tarvisio, Super G con Sofia Goggia

Oggi si replica con il terzo Super G stagionale (partenza alle 11.15), che vede al comando della classifica di specialità la neozelandese Alice Robinson, seguita da Sofia Goggia. Proprio la bergamasca cerca il riscatto dopo l’undicesimo posto di ieri in discesa, dove ha faticato nei tratti pianeggianti. Goggia partirà con il pettorale 11 e ha solo 20 punti da recuperare alla leader Robinson per la maglia di specialità.

L’Italia schiera otto atlete: Laura Pirovano aprirà le danze con il pettorale 1 dopo l’ottima sesta piazza di ieri, seguita da Sofia Goggia (11) ed Elena Curtoni (12), alla ricerca del primo podio stagionale. Roberta Melesi avrà il 16, poi Sara Allemand (33), Sara Thaler (40) e le sorelle Delago, con Nicol che parte dal 45 e Nadia dal 50.

Grande attesa anche per Lindsey Vonn, che sulla “Di Prampero” ha vinto due volte nel 2009 e nel 2011 e oggi scatterà con il pettorale 7. Tra le favorite anche l’austriaca Cornelia Huetter (6), la svizzera Corinne Suter (9) e la tedesca Emma Aicher (5).

Dove vedere il Super G di Tarvisio in tv

Il Super G femminile di Tarvisio inizierà alle ore 11.15. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1, disponibile a pagamento sulle piattaforme DAZN, Discovery+, TimVision e Prime Video Channels. In streaming la diretta sarà visibile su Rai Play (gratis) e su discoveryplus.com (a pagamento).

Classifica Super G Femminile

1. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 180 punti

2. Sofia Goggia (Italia) 160

3. Lindsey C. Kildow Vonn (USA) 110

4. Romane Miradoli (Francia) 109

5. Elena Curtoni (Italia) 90

6. Cornelia Huetter (Austria) 69

7. Laura Gauche (Francia) 60

8. Camille Cerutti (Francia) 59

9. Malorie Blanc (Svizzera) 51

10. Laura Pirovano (Italia) 46

Classifica Generale Femminile

1. Mikaela Shiffrin (USA) 923 punti

2. Camille Rast (Svizzera) 753

3. Lindsey C. Kildow Vonn (USA) 510

4. Paula Moltzan (USA) 502

5. Emma Aicher (Germania) 498

6. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 489

7. Sofia Goggia (Italia) 466

8. Julia Scheib (Austria) 460

9. Lara Colturi (Albania) 434

10. Sara Hector (Svezia) 408