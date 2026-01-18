Sci alpino, slalom maschile a Wengen: Vinatzer cerca il riscatto, dove vederlo in tv

Oggi va in scena a Wengen il settimo slalom maschile stagionale di Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista Maennlichen l’Italia si presenta con sei atleti, guidati da Alex Vinatzer (nella foto copertina) che cerca il riscatto dopo alcuni passaggi a vuoto nelle ultime gare. Il tutto dopo lo splendido podio di ieri di Giovanni Franzoni, il primo per l’azzurro – in crescente evidenza in vista delle Olimpiadi – in discesa.

L’altoatesino scatterà con il pettorale numero 18: con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ormai alle porte, mancano solo un paio di slalom prima dei Giochi e diventa fondamentale ritrovare punti pesanti e fiducia.

Wengen, lo slalom maschile

Insieme a Vinatzer al cancelletto di partenza ci saranno Tommaso Sala (pettorale 24), Tobias Kastlunger (38), Matteo Canins (51), Tommaso Saccardi (59) e Corrado Barbera (65). La prima manche sarà tracciata dall’allenatore degli austriaci Martin Kroisleitner, mentre la seconda porterà la firma del norvegese Ole Masdal.

Tra i favoriti spiccano il norvegese Henrik Kristoffersen, lo svizzero Loic Meillard e il francese Clement Noel, che apriranno le danze con i primi tre pettorali. In totale sono 68 gli atleti iscritti in rappresentanza di 20 nazioni.

Dove vedere lo slalom di Wengen in tv

Le due manche dello slalom maschile di Wengen inizieranno alle 10.00 e alle 13.00. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (prima manche) e su Rai Sport HD (seconda manche). Eurosport 2 trasmetterà l’evento integralmente e sarà disponibile a pagamento sulle piattaforme DAZN, discovery+, TimVision e Prime Video Channels. In streaming la diretta sarà visibile su Rai Play (gratis) e su discoveryplus.com (a pagamento).

Classifica slalom maschile

1. Paco Rassat (Francia) 340 punti

2. Clement Noel (Francia) 314

3. Timon Haugan (Norvegia) 285

4. Atle Lie McGrath (Norvegia) 272

5. Lucas Braathen Pinheiro (Brasile) 271

6. Eduard Hallberg (Finlandia) 234

7. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 187

8. Loic Meillard (Svizzera) 182

9. Armand Marchant (Belgio) 161

10. Steven Amiez (Francia) 154

Classifica generale maschile

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1105 punti

2. Lucas Braathen Pinheiro (Brasile) 538

3. Atle Lie McGrath (Norvegia) 478

4. Marco Schwarz (Austria) 466

5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 456

6. Loic Meillard (Svizzera) 453

7. Timon Haugan (Norvegia) 450

8. Franjo Von Allmen (Svizzera) 429

9. Vincent Kriechmayr (Austria) 385

10. Paco Rassat (Francia) 340