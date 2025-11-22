Sci alpino, slalom maschile a Gurgl: dove vedere la gara di oggi

La Coppa del Mondo di sci alpino arriva a Gurgl, in Austria per la prova di slalom maschile: temi, protagonisti e dove vedere la gara in tv e in streaming

Si rinnova oggi a Gurgl, in Austria, l’appuntamento con la Coppa del Mondo. Lo slalom maschile sulla Kirchenkar è ormai diventato un appuntamento fisso della prima parte di stagione e arriva subito dopo il weekend di Levi che ha già offerto parecchi spunti, su tutti, il successo storico di Lucas Pinheiro Braathen, prima vittoria brasiliana nel massimo circuito.

Coppa del Mondo, slalom a Gurgl

Il fenomeno che è di passaporto brasiliano ma di fatto è nato in Norvegia, vuole confermarsi, anche se i pretendenti e i rivali non mancano: Clement Noel ha iniziato forte, Kristoffersen resta un pericolo costante, mentre McGrath e Haugan completano un blocco norvegese pronto ad attaccare.

Anche per l’Italia quella di oggi è una gara dal peso specifico importante. Alex Vinatzer cerca riscatto dopo l’uscita di scena a Levi, con una caduta che ha compromesso interrotto una manche che sembrava poter essere di alto livello. Tobias Kastlunger arriva dal dodicesimo posto finlandese e vuole confermarsi, magari migliorandosi un po’, mentre Tommaso Sala, Matteo Canins e il rientrante Simon Maurberger puntano a un risultato solido ma, prima di ogni altra cosa, al passaggio nella seconda manche. La pista di Gurgl è tradizionalmente tecnica e selettiva, con un muro iniziale che spesso fa la differenza e un finale più scorrevole dove la precisione conta quanto la velocità.

La situazione generale di Coppa del Mondo

Dopo il doppio slalom di Levi, la classifica della Coppa del Mondo maschile vede Braathen davanti grazie al trionfo finlandese, ma la stagione è appena iniziata e i valori del lotto di testa devono ancora assestarsi. Gli italiani hanno raccolto poco finora ma Gurgl rappresenta una buona occasione per rimettersi in carreggiata su una neve più compatta e un profilo meno “pista da circo” rispetto a Levi. È un weekend che potrebbe dire molto anche in chiave psicologica.

Il tutto in una stagione atipica che punta quasi tutto sulle Olimpiadi di Milano e Cortina in un percorso di avvicinamento nel quale ogni appuntamento di coppa diventa un dato interessante e da leggere con attenzione.

Dove vedere la gara

La prima manche è in programma alle 10.30 su Rai2, mentre la seconda scatterà alle 13.30 con diretta su RaiSport. Live televisivo anche su Eurosport che ha riconfermato tutti i diritti di Coppa del Mondo di sci. Ampia la copertura streaming su RaiPlay, Discovery+, Now TV e Sky Go.