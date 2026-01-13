Sci alpino oggi in TV: slalom notturno di Flachau e prima prova di Wengen, orari e programma

A ormai meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi di Milano e Cortina, lo spettacolo del grande ci accompagna su due piste assolutamente straordinarie: da una parte lo slalom speciale femminile in notturna a Flachau, dall’altra la prima prova cronometrata della discesa libera maschile sulla mitica Lauberhorn di Wengen.

Un doppio evento che accende la serata degli appassionati e offre indicazioni importanti in vista delle prossime gare.

Flachau, lo slalom femminile sotto le luci

La pista dedicata a Hermann Maier ospita una delle gare più attese della stagione tra i pali stretti. La prima manche scatterà alle 17.45, la seconda alle 20.45, in un contesto spettacolare che esalta tecnica e nervi saldi. Al centro dell’attenzione c’è ancora una volta Mikaela Shiffrin, chiamata a rispondere dopo il secondo posto di Kranjska Gora e a ribadire la propria leadership nella specialità.

Attenzione però anche a Camille Rast, in grande crescita e sempre più solida sul piano della continuità. In chiave azzurra, l’Italia si presenta con sei atlete al via: fari puntati su Lara Della Mea e Martina Peterlini, reduci da segnali incoraggianti nelle ultime uscite, ma anche su Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e sulla giovane Giada D’Antonio, alla seconda presenza in Coppa del Mondo. L’obiettivo è avvicinare le migliori e provare a migliorare uno storico che, a Flachau, non ha mai regalato podi alle italiane.

Wengen, primi segnali dalla Lauberhorn

In Svizzera, intanto, si comincia a fare sul serio anche tra gli uomini. Alle 12.30 è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera di Wengen, uno dei tracciati simbolo del Circo Bianco. Non è ancora gara, ma le indicazioni su neve, materiali e linee saranno fondamentali in vista della discesa del weekend. Occhi puntati sui big della velocità e sugli azzurri, chiamati a trovare subito buone sensazioni su una pista lunga e impegnativa.

Dove vedere lo sci alpino oggi in TV e streaming

Lo slalom femminile di Flachau sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport HD, con streaming su RaiPlay. La copertura sarà garantita anche da Eurosport, Discovery+, DAZN e NOW. La prova di discesa maschile di Wengen non avrà diretta tv, ma sarà seguita con aggiornamenti e cronaca in tempo reale. Un martedì da non perdere per chi ama il grande sci.

Classifica slalom speciale

Mikaela Shiffrin (USA), Camille Rast (SUI), Lara Colturi (ALB), Wendy Holdener (SUI), Katharina Truppe (AUT), Paula Moltzan (USA), Lena Dürr (GER), Emma Aicher (GER), Anna Swenn-Larsson (SWE), Katharina Liensberger (AUT), Dzenifera Germane (LAT)

Classifica generale Coppa del Mondo

Mikaela Shiffrin (USA) 823 punti, Camille Rast (SUI) 703 punti, Alice Robinson (NZL) 489 punti, Julia Scheib (AUT) 460 punti, Emma Aicher (GER) 453 punti, Lindsey C. Kildow Vonn (USA) 450 punti, Sofia Goggia (ITA) 442 punti, Paula Moltzan (USA) 422 punti, Lara Colturi (ALB) 402 punti, Sara Hector (SWE) 372 punti