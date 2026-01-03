Sci alpino femminile, Coppa del Mondo a Kranjska Gora: Goggia guida le azzurre nel weekend di gigante e slalom

La Coppa del Mondo femminile riparte nel nuovo anno da Kranjska Gora e lo fa con un fine settimana tutto “tecnico” sulla pista slovena: oggi è il giorno dello slalom gigante, con prima manche alle 10.00 e seconda alle 13.00.

Domani, domenica 4 gennaio tocca allo slalom speciale, con le due prove in programma alle 9.30 e alle 12.15. È un passaggio importante della stagione anche in chiave Milano-Cortina 2026, perché il calendario entra nel vivo e i punti iniziano a pesare davvero, soprattutto per chi vuole tenere il passo nella generale.

Le chiavi della tappa: Scheib–Robinson e l’assalto di Shiffrin

In gigante prosegue il duello a distanza tra Julia Scheib e Alice Robinson, due delle atlete più attese nelle prove tra le porte larghe. Nello slalom, invece, l’attenzione si sposta su Mikaela Shiffrin, che punta al sesto successo stagionale nella specialità: quando il livello si alza e la pressione aumenta, l’americana resta spesso la misura di tutte le altre.

Per l’Italia i fari sono puntati su Sofia Goggia, che apre il nuovo anno da leader emotiva del gruppo azzurro in una tappa dove serviranno solidità e gestione, perché Kranjska Gora è una pista che non regala nulla e punisce gli errori. Il tutto sulla strada verso le Olimpiadi, sempre più vicine.

Le Azzurre al via e dove seguire la gara

Nel gigante sono iscritte, oltre a Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Ambra Pomarè, Laura Steinmair e la promettente diciassettenne Anna Trocker. Domenica, tra i pali stretti, oltre a Della Mea e Collomb ci saranno anche Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani.

Dove vedere il gigante di oggi in TV e in streaming

Diretta della prima manche su Rai Due, mentre la seconda manche sarà irradiata su Rai Sport con streaming su RaiPlay e Rainews.it. Diretta TV anche Eurosport, con copertura dell’evento anche sulle piattaforme collegate a discovery+.

Classifica Gigante Femminile

Julia Scheib (AUT) 380 punti Alice Robinson (NZL) 292 punti Camille Rast (SUI) 241 punti Sara Hector (SWE) 219 punti Mikaela Shiffrin (USA) 198 punti Zrinka Ljutic (CRO) 198 punti Thea Louise Stjernesund (NOR) 166 punti Valerie Grenier (CAN) 154 punti Paula Moltzan (USA) 140 punti Lena Duerr (GER) 120 punti

Classifica Generale Femminile