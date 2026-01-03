Sci alpino femminile, Coppa del Mondo a Kranjska Gora: Goggia guida le azzurre nel weekend di gigante e slalom
Il 2026 si apre in Slovenia con due prove tecniche: oggi il gigante, domani lo slalom. Occhi su Goggia e sul duello Scheib–Robinson conb Shiffrin sempre saldamente al comando della classifica generale
La Coppa del Mondo femminile riparte nel nuovo anno da Kranjska Gora e lo fa con un fine settimana tutto “tecnico” sulla pista slovena: oggi è il giorno dello slalom gigante, con prima manche alle 10.00 e seconda alle 13.00.
Domani, domenica 4 gennaio tocca allo slalom speciale, con le due prove in programma alle 9.30 e alle 12.15. È un passaggio importante della stagione anche in chiave Milano-Cortina 2026, perché il calendario entra nel vivo e i punti iniziano a pesare davvero, soprattutto per chi vuole tenere il passo nella generale.
Le chiavi della tappa: Scheib–Robinson e l’assalto di Shiffrin
In gigante prosegue il duello a distanza tra Julia Scheib e Alice Robinson, due delle atlete più attese nelle prove tra le porte larghe. Nello slalom, invece, l’attenzione si sposta su Mikaela Shiffrin, che punta al sesto successo stagionale nella specialità: quando il livello si alza e la pressione aumenta, l’americana resta spesso la misura di tutte le altre.
Per l’Italia i fari sono puntati su Sofia Goggia, che apre il nuovo anno da leader emotiva del gruppo azzurro in una tappa dove serviranno solidità e gestione, perché Kranjska Gora è una pista che non regala nulla e punisce gli errori. Il tutto sulla strada verso le Olimpiadi, sempre più vicine.
Le Azzurre al via e dove seguire la gara
Nel gigante sono iscritte, oltre a Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Ambra Pomarè, Laura Steinmair e la promettente diciassettenne Anna Trocker. Domenica, tra i pali stretti, oltre a Della Mea e Collomb ci saranno anche Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola e Giulia Valleriani.
Dove vedere il gigante di oggi in TV e in streaming
Diretta della prima manche su Rai Due, mentre la seconda manche sarà irradiata su Rai Sport con streaming su RaiPlay e Rainews.it. Diretta TV anche Eurosport, con copertura dell’evento anche sulle piattaforme collegate a discovery+.
Classifica Gigante Femminile
- Julia Scheib (AUT) 380 punti
- Alice Robinson (NZL) 292 punti
- Camille Rast (SUI) 241 punti
- Sara Hector (SWE) 219 punti
- Mikaela Shiffrin (USA) 198 punti
- Zrinka Ljutic (CRO) 198 punti
- Thea Louise Stjernesund (NOR) 166 punti
- Valerie Grenier (CAN) 154 punti
- Paula Moltzan (USA) 140 punti
- Lena Duerr (GER) 120 punti
Classifica Generale Femminile
- Mikaela Shiffrin (USA) 698 punti
- Camille Rast (SUI) 503 punti
- Alice Robinson (NZL) 484 punti
- Sofia Goggia (ITA) 404 punti
- Emma Aicher (GER) 381 punti
- Julia Scheib (AUT) 380 punti
- Lara Colturi (ALB) 362 punti
- Lindsey C. Kildow Vonn (USA) 350 punti
- Paula Moltzan (USA) 312 punti
- Sara Hector (SWE) 304 punti