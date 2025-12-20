Sci alpino, discesa femminile di Val d’Isère: Goggia sfida Vonn sulla Oreiller-Killy | Orari, diretta tv e streaming

Val d’Isère torna a essere il centro del Circo bianco con la discesa libera femminile di Coppa del Mondo, terza prova veloce della stagione dopo il doppio appuntamento di Sankt Moritz. Il meteo è annunciato “impegnativo”, con condizioni in evoluzione sulla Oreiller-Killy, ma il programma resta confermato: via alle 10.30.

Discesa femminile in Val d’Isère

L’Italia si presenta con un vero e proprio plotone. Laura Pirovano partirà con il pettorale 12, subito seguita da Emma Aicher e da una Sofia Goggia (decima e prima delle azzurre in classifica generale) in piena fiducia, miglior tempo in prova, con il 14. Dietro, a chiudere il primo gruppo, ci sarà la campionessa del mondo Breezy Johnson. Nel secondo segmento di gara toccherà poi a Nicol Delago (19), quindi alle veterane Elena Curtoni (25) e Roberta Melesi (26), a Nadia Delago (28) e, più indietro, alle giovani Sara Thaler (38) e Sara Allemand (43).

Per Sofia Goggia è il momento perfetto per concretizzare i buoni segnali di inizio inverno nel primo successo stagionale, dopo il quarto e il terzo posto colti sulle nevi svizzere. Ma la concorrenza è di altissimo livello.

Le rivali di Goggia sulla Oreiller-Killy

La gara sarà aperta dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann, la più veloce nell’ultima prova cronometrata. Con il 6 partirà Jasmine Flury, ultima vincitrice su questa pista, mentre Ester Ledecka avrà il 7 appena davanti a Lindsey Vonn, leader di specialità, attesa con il pettorale 8 per un nuovo duello generazionale con Goggia.

Con Cornelia Huetter, Kajsa Vickhoff Lie e le svizzere Suter e Nufer pronte a inserirsi nella lotta, la discesa di Val d’Isère promette uno spettacolo tecnico e televisivo di primissimo livello.

Orari tv e streaming della discesa femminile

La discesa di Val d’Isère scatterà alle 10.30 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, con copertura integrale anche in streaming gratuito su RaiPlay. Diretta pay su Eurosport 1 e relative piattaforme digitali (DAZN e discovery+), mentre live timing e cronaca testuale saranno disponibili sui portali specializzati di settore.

Classifica discesa di Coppa del Mondo

Lindsey C. Kildow Vonn 180 Emma Aicher 145 Magdalena Egger 116 Sofia Goggia 110 Mirjam Puchner 105 Laura Pirovano 72 Breezy Johnson 66 Nina Ortlieb 58 Romane Miradoli 56 Cornelia Huetter 55

Classifica generale di Coppa del Mondo