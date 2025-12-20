Sci alpino, discesa femminile di Val d’Isère: Goggia sfida Vonn sulla Oreiller-Killy | Orari, diretta tv e streaming
Terza discesa di Coppa del Mondo femminile in Val d’Isère con Goggia, la migliore nella prima proba libera, a guidare un’Italia numerosissima, in una sfida condizionata da un meteo complicato. Ecco come seguirla in tv e in streaming
Val d’Isère torna a essere il centro del Circo bianco con la discesa libera femminile di Coppa del Mondo, terza prova veloce della stagione dopo il doppio appuntamento di Sankt Moritz. Il meteo è annunciato “impegnativo”, con condizioni in evoluzione sulla Oreiller-Killy, ma il programma resta confermato: via alle 10.30.
Discesa femminile in Val d’Isère
L’Italia si presenta con un vero e proprio plotone. Laura Pirovano partirà con il pettorale 12, subito seguita da Emma Aicher e da una Sofia Goggia (decima e prima delle azzurre in classifica generale) in piena fiducia, miglior tempo in prova, con il 14. Dietro, a chiudere il primo gruppo, ci sarà la campionessa del mondo Breezy Johnson. Nel secondo segmento di gara toccherà poi a Nicol Delago (19), quindi alle veterane Elena Curtoni (25) e Roberta Melesi (26), a Nadia Delago (28) e, più indietro, alle giovani Sara Thaler (38) e Sara Allemand (43).
Per Sofia Goggia è il momento perfetto per concretizzare i buoni segnali di inizio inverno nel primo successo stagionale, dopo il quarto e il terzo posto colti sulle nevi svizzere. Ma la concorrenza è di altissimo livello.
Le rivali di Goggia sulla Oreiller-Killy
La gara sarà aperta dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann, la più veloce nell’ultima prova cronometrata. Con il 6 partirà Jasmine Flury, ultima vincitrice su questa pista, mentre Ester Ledecka avrà il 7 appena davanti a Lindsey Vonn, leader di specialità, attesa con il pettorale 8 per un nuovo duello generazionale con Goggia.
Con Cornelia Huetter, Kajsa Vickhoff Lie e le svizzere Suter e Nufer pronte a inserirsi nella lotta, la discesa di Val d’Isère promette uno spettacolo tecnico e televisivo di primissimo livello.
Orari tv e streaming della discesa femminile
La discesa di Val d’Isère scatterà alle 10.30 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, con copertura integrale anche in streaming gratuito su RaiPlay. Diretta pay su Eurosport 1 e relative piattaforme digitali (DAZN e discovery+), mentre live timing e cronaca testuale saranno disponibili sui portali specializzati di settore.
Classifica discesa di Coppa del Mondo
- Lindsey C. Kildow Vonn 180
- Emma Aicher 145
- Magdalena Egger 116
- Sofia Goggia 110
- Mirjam Puchner 105
- Laura Pirovano 72
- Breezy Johnson 66
- Nina Ortlieb 58
- Romane Miradoli 56
- Cornelia Huetter 55
Classifica generale di Coppa del Mondo
- Mikaela Shiffrin 558
- Alice Robinson 394
- Camille Rast 343
- Emma Aicher 319
- Paula Moltzan 312
- Lara Colturi 302
- Julia Scheib 280
- Lena Duerr 260
- Sara Hector 244
- Sofia Goggia 240