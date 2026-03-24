Scherzi A Parte finale in crescendo, cala Guerrieri. Lo speciale di Propaganda Live vicino al 10% di Share. I dati Auditel del 23 marzo 2026

Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio è un titolo nuovo per la stessa esigenza di Rai Fiction. Trovare storie accattivanti che partano dai romanzi d’autore. Obiettivo raggiunto anche in questo caso, con un attore navigato e pronto come Alessandro Gassmann. Eppure, dopo un inizio promettente, il titolo parrebbe essere in calo. Si tratta di percentuali ugualmente importanti che, però, fanno perdere terreno alla rete ammiraglia di Viale Mazzini rispetto alla concorrenza.

La fiction Rai, in questa specifica occasione, si ferma al 19,6% di Share. Scherzi A Parte, nell’ultima puntata di stagione, ottiene il 22,5% di Share. Finale in crescita per una trasmissione nota rimessa a nuovo sotto molti aspetti. A partire dal presentatore: Max Giusti non ha sfigurato nelle vesti di padrone di casa e lo Share potrebbe lasciar presagire addirittura a una seconda stagione.

Scherzi A Parte supera Guerrieri, lo speciale Referendum fa “volare” Propaganda Live

Le reti cadette puntano su altro: Rai2 arriva al 2,5% di Share con lo speciale del TG sul Referendum. La terza rete di Viale Mazzini sceglie Lo Stato delle Cose confermando un gradimento del 6,1% di Share. Rete4 con Quarta Repubblica si fa bastare il 4% di Share. Italia Uno vira sul cult action The Transporter con Jason Statham arrivando al 5,8% di Share.

La7 invece ritrova Propaganda Live in versione elettorale con il commento irriverente di Diego Bianchi e colleghi. Un format che ottiene il proprio record stagionale arrivando al 9,8% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con The Equalizer 3 – Senza Tregua arriva al 3,4% di Share. Nove propone Via dall’Incubo conquistando l’1,5% di Share.

Scotti torna in testa nnell’access prime time

In calo Constantine sul Canale 20 che non va oltre l’1,2% di Share. Coach Carter su Iris arriva all’1,5% di Share. Stesso punteggio per RaiMovie che, però, propone I quattro figli di Katie Elder. Un Duca all’Improvviso, su RaiPremium si attesta sull’1,3% di Share. La sfida preserale vede Gerry Scotti allungare leggermente su Stefano De Martino: La Ruota della Fortuna guadagna il 24,2% di Share contro il 22,7% di Affari Tuoi. Confronto sempre più acceso e animato nello spazio di pochi punti percentuale. Una sfida apertissima in un momento cruciale della stagione.