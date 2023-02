Inizialmente, Sarah Altobello era stata eliminata al Grande Fratello Vip 2023 e, dopo il verdetto, aveva manifestato la sua delusione, con un sonoro “Nooo”. Solitamente assistiamo a sorrisi un po’ posticci, qualche alzata di spalle e la frase canonica “Posso tornare finalmente a casa, sto bene, sto bene, davvero”. Invece lei no. Ha ribadito il suo assoluto interesse di voler continuare il percorso all’interno del reality show. Senza menzogna, diretta come sempre. Purtroppo il televoto per il preferito l’aveva posizionata all’ultimo posto (ad un soffio da Antonino, lei 9,4, lui 9.5 per cento). Dopo aver salutato tutti i suoi compagni, delusa, ha varcato la porta, entrando successivamente in studio. Lì, Alfonso Signorini, ha provato a mettere una pezza al suo rapporto d’amicizia con Attilio Romita (“Ma andrete a cena insieme poi?”) ma fallendo miseramente (“No, assolutamente no”). E poi, ecco arrivare il colpo di scena…

Aprendo il bussolotto che era stato consegnato a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2023, Sarah Altobello ha scoperto di avere… il biglietto di ritorno. Poco prima, alla domanda “Ti piacerebbe rientrare?”, lei ha ammesso di sì, senza dubbio.

Unica donna ancora in gioco ad aver ottenuto questa possibilità. A quel punto ha iniziato a urlare di gioia, rovesciandosi per terra, sul pavimento dello studio, accolta dagli applausi dei suoi ex compagni di viaggio nel programma. Tutti in piedi a festeggiare, felici per questa seconda possibilità.

Per Sarah Altobello, questa sera è stata serata indimenticabile. Poco prima, in studio, aveva rivisto la sorella Giusy.

“Ultimamente ci sono dei momenti in cui ti vedo triste. Sia per Romita che per le nomination” Poi la donna cita “Murgia, Giaele, Oriana, Micol” che sparlano di lei. E la invita ad andare avanti per la sua strada:

“Ti do un consiglio, non ti curar di loro ma guarda e passa“

E stasera il bussolotto ha premiato -meritatamente- una concorrente che sicuramente diverte e porta allegria all’interno del programma.

Qui sotto, la dimostrazione ulteriore con la sua reazione di fronte al biglietto “Rientri in casa”…