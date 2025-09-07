Sarabanda non si ferma, Enrico Papi torna con uno speciale “Torneo dei Campioni”

Inaspettatamente Mediaset durante l’Estate ha debuttato con due quiz game noti, ma rinnovati: la nuova versione de La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Sarabanda affidato a Enrico Papi hanno conquistato il pubblico e si sono rivelati vincenti. E se il primo è destinato a contrastare Affari Tuoi, e ha già vinto la gara degli ascolti al primo confronto, il gioco della musica ha ceduto il testimone a Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.. La scelta della dirigenza di rete non è piaciuta ai fan del programma di Papi, che hanno seguito le 40 puntate trasmesse senza mai mancare all’appuntamento quotidiano.

Anche lo stesso Papi poco prima della messa in onda dell’ultima puntata ha rivelato il suo dispiacere per la chiusura di Sarabanda. Sui social ha ringraziato i telespettatori per l’affetto ricevuto, e la dirigenza Mediaset per l’opportunità ricevuta. Ha poi sottolineato che avrebbe voluto avere più tempo e che ha sperato che il quiz potesse andare avanti ancora per qualche settimana. Ovviamente non sono mancate le proteste social del pubblico, che non ha nascosto la sua delusione per la sospensione del format.

Diverse le lamentele e le critiche alla dirigenza Mediaset, che tuttavia non ha posto un veto definitivo a Sarabanda. Il format funziona e non è escluso che torni in onda nei prossimi mesi. Proprio per rassicurare i fans di Sarabanda la dirigenza del Biscione ha legittimato la messa in onda di uno speciale dedicato al quiz musicale. Secondo quanto ha riportato blogtvitaliana.it Mediaset ha effettuato un cambio di programmazione nei suoi palinsesti.

Sarabanda, puntata speciale “Torneo dei campioni”: quando va in onda

“Stando all’ultimo aggiornamento delle griglie della programmazione delle reti Mediaset, Sarabanda sarà in onda con due puntate del Torneo dei Campioni nelle prime serate di martedì 9 e mercoledì 10 settembre 2025…”, così ha scritto il noto portale. Lo speciale di Sarabanda sarà un vero” torneo dei campioni” che hanno partecipato al programma. Non ci sono per il momento annunci ufficiali da parte di Mediaset, ne tanto meno sono stati resi noti i nomi dei concorrenti.

Sarà sicuramente presente Scacco Matto vero nome Marco Briano che ha vinto 126 mila euro e che si è distinto per la sua educazione, compostezza e preparazione musicale. Ha conquistato il pubblico rivelandosi una persona semplice e spontanea. Sarà sicuramente convocato anche Francesco soprannominato Gengis Khan e Bisturi (Francesco Biasetti).

Enrico Papi: “Sarabanda? E’ stato un successo”. La risposta dei social

Poco prima della messa in onda dell’ultima puntata di Sarabanda Papi ha elogiato il format: “Questa sera come previsto finisce la prima stagione di #sarabanda, un esperimento estivo che grazie a voi in sole 40 puntate e in piena estate ha ottenuto risultati inaspettati. E’ stato un grande successo! Alla prossima! E stasera”.

Parole quelle del conduttore che hanno diviso gli utenti che non hanno esitato a definire il quiz game un flop: “Non è andato proprio così bene alla fine”, “Se hanno deciso di chiuderlo forse qualcosa non andava” , hanno risposto alcuni fan a Papi. Tuttavia c’è anche chi spera in un ritorno del quiz game: “Enrico ti prego dicci che Sarabanda torna presto”, ha commentato Francesca Michielin su X.