Sarabanda chiude, quando andrà in onda l’ultima puntata

Nonostante abbia i suoi anni, Sarabanda continua ad avere fascino, pur nella sua semplicità. Il format rilanciato con energia e ambizione nel pre serale su Canale 5, ha tenuto botta, in questa prima fase estiva, con una formula rinnovata e con la conduzione del volto storico che da sempre lo rappresenta, Enrico Papi.

Eppure, nonostante l’affetto del pubblico e dati d’ascolto in netta risalita, game show si prepara a calare il sipario, anche se ha saputo catturare nuovamente l’attenzione di vecchi fan e nuovi spettatori. Un’ indiscrezione che lascia perplessi e che scaturisce domande sul motivo. La notizia infatti ha colto molti di sorpresa. Dopo settimane in cui lo show sembrava poter sfidare apertamente i colossi del preserale, si è invece deciso di non prolungarne la messa in onda oltre la stagione estiva.

Una scelta che, secondo alcuni osservatori, potrebbe rientrare in una strategia più ampia di riorganizzazione dei palinsesti Mediaset per l’autunno, da sempre periodo caldo per il rilancio dei grandi programmi.

Quando andrà in onda l’ultima puntata

Enrico Papi che non ha mai nascosto il proprio entusiasmo per questo ritorno, durante le recenti interviste, si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti, mostrando anche una certa determinazione nel voler riconquistare il pubblico con i suoi ritmi serrati, l’inconfondibile sigla e i “campioni” della musica che si sfidano a colpi di note e memoria. Ma l’ultima parola, come spesso accade, è spettata ai numeri e ai piani aziendali.

L’ultima puntata di Sarabanda è in calendario per domenica 31 agosto 2025. Una data che segna ufficialmente la fine della nuova avventura estiva dello storico programma, che dopo anni di silenzio era tornato per tentare un rilancio in grande stile. A partire da lunedì 1° settembre, la fascia oraria sarà affidata al collaudatissimo Avanti un altro di Paolo Bonolis, che accompagnerà i telespettatori fino a fine anno.

Una sostituzione che non è passata inosservata, soprattutto considerando gli ottimi ascolti registrati nelle ultime settimane dal quiz musicale. Nella sua ultima messa in onda, Sarabanda ha superato la soglia dei 2 milioni di telespettatori, con picchi vicini al 20% di share. Un traguardo che lo ha portato a pochi punti percentuali di distanza da Reazione a catena, storico dominatore dell’estate firmato Rai. Un segnale che per molti rappresentava una chiara richiesta del pubblico: continuare.

Sui social i commenti non si sono fatti attendere. Numerosi utenti hanno espresso il desiderio che Sarabanda prosegua anche nel mese di settembre, prova che lo show abbia trovato finalmente il proprio ritmo e un nuovo bacino di fedelissimi. Tuttavia, dai listini pubblicitari e dai palinsesti ufficiali, la linea Mediaset sembra già tracciata. Ci si chiede se, davanti a queste manifestazioni di entusiasmo, il network possa rivedere la sua posizione. Per ora, però, nulla fa pensare a un cambio di rotta. Avanti un altro è pronto a riprendersi il proprio posto, forte della sua formula consolidata e del carisma del duo Bonolis–Laurenti.