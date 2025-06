Sara – La donna nell’ombra, dalla penna di Maurizio De Giovanni la nuova serie evento. Dove vederla, cast e trama

Sara – La donna nell’ombra è la nuova serie crime italiana che è tratta dall’omonima saga letteraria di Maurizio De Giovanni. Il prodotto è uscito su Netflix ed è formato da 6 episodi diretti da Carmine Elia. Al centro del racconto c’è una donna con un passato misterioso ma che ritorna al suo vecchio lavoro di agente segreto dopo la drammatica morte del figlio. Le due protagoniste sono Teresa Saponangelo e Claudia Gerini.

La trama della serie Netflix

Le vicende sono ambientate nella Napoli dei giorni nostri. La protagonista è Sara Morozzi, una donna 50enne solitaria e poco curata nell’aspetto che, anni prima, ha abbandonato il figlio di 6 anni per motivi all’inizio non detti. Il bambino – Giorgio – è quindi stato affidato al marito, ma non ha più contatti con loro da molto tempo. Una sera riceve però una chiamata dalle forze dell’ordine che le comunicano che Giorgio è morto, investito mentre attraversava la strada. Ad aver causato la scomparsa del giovane è stato un medico, che è ancora sotto choc e che racconta di aver visto il ragazzo buttarsi volontariamente sotto la sua auto.

Sara inizia quindi ad indagare su di lui e incontra Viola, la fidanzata di Giorgio che è incinta di 8 mesi. Scopre così che il figlio lavorava nel gruppo di ricerca di una famosa azienda petrochimica di Napoli, e sospetta che lui abbia visto qualcosa di poco pulito sul posto di lavoro. Contatta così una sua ex collega, Teresa, con cui aveva fatto parte dei servizi segreti italiani nell’unità di intercettazioni ambientali. Quest’ultima riesce quindi a recuperare i tabulati telefonici del cellulare del giovane, mentre Sara è sempre più convinta che siano coinvolti i pezzi grossi dell’azienda chimica. Scopre così ben presto che la verità è proprio sotto i suoi occhi e decide di farsi giustizia da sola.

Il cast

L’annuncio della serie era stato fatto due anni fa: si tratta di un racconto di genere crime le cui riprese si sono svolte sia a Roma che a Napoli. La miniserie è prodotta da Palomar ed è stata scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi. Nel cast compaiono diversi volti del panorama televisivo italiano tra cui Teresa Saponangelo (Sara), Claudia Gerini (Teresa), Flavio Furno (Pardo), Chiara Celotto (Viola), Carmine Recano (Massimiliano), Massimo Popolizio (Corrado Lembo) e Antonio Gerardi (Tarallo). Sara – La donna nell’ombra è disponibile su Netflix dal 3 giugno 2025.