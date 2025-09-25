Sara Gaudenzi è la neo tronista di Uomini e Donne, voluta a sorpresa da Maria De Filippi: età, studi, dove vive, cosa è successo con Flavio. Tutto su di lei.

Sara Gaudenzi: età, studi e lavoro, dove vive, cosa è successo con Flavio. Tutto sulla nuova tronista di Uomini e Donne

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne. La giovane ha ricevuto l’offerta di sedersi sul trono direttamente da Maria De Filippi che è rimasta colpita dalla sua franchezza e espressività. Sara è arrivata nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Flavio, ex tentatore di Temptation Island, ma sin dalla prima esterna non si è creato nessun feeling fra loro. Per questo la giovane ha espresso il desiderio di lasciare lo studio, perché non si è sentita apprezzata. Un’affermazione che ha colpito particolarmente la conduttrice, che senza esitare l’ha invitata a sedersi sul trono al posto di Rosario Guglielmi.

Ma chi è e che cosa fa Sara? La neo tronista ha 27 anni e viene da Civitavecchia, cittadina in provincia di Roma, lavora in un supermercato, ma vanta diverse esperienze come modella. Ha infatti sfilato per alcuni brand e posato per shooting importanti. E’ inoltre laureata in Lettere e nel 2017, quando aveva poco più di 19 anni, ha vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017. Sara è una ragazza determinata e indipendente, è molto legata alla famiglia, che ha approvato la sua scelta di accettare il trono.

“Quando sono nata, mia madre mi ha chiamato “Sara” perché significa principessa e mi voleva così. Ma sono cresciuta con questo carattere che mi porta a voler sempre dire la mia. I miei mi hanno spiegato che nella vita non è sempre tutto bianco o nero, c’è anche il grigio”. Ha rivelato nel breve video di presentazione. Ha poi aggiunto che in passato ha vissuto un periodo in cui si è sentita insicura: “Per un periodo della vita mi sono sentita insicura, mi sentivo dire ‘Sara dal bel viso’ e pensavo di essere solo quello, che il mio corpo fosse sbagliato”.

Sara Gaudenzi: “Pensavo che il mio corpo fosse sbagliato”

Sara oggi è una ragazza più sicura rispetto al passato, ha degli obiettivi da perseguire e pensa soprattutto a se stessa. Per questo quando ha percepito una distanza da Flavio ha pensato che quello non era il posto per lei. Il trono è stato inaspettato. La neo tronista ha poi confessato che fino a qualche tempo fa pensava che il suo corpo fosse sbagliato:

“Sono diventata troppo magra, non stavo più bene. Ho capito che dovevo fare un percorso con me stessa. Oggi sono forte, consapevole dei miei valori e so ascoltare il mio cuore”. L’eccessiva perdita di peso però le ha fatto comprendere che doveva pensare al suo bene e solo a se stessa ed oggi ha conquistato una forza che non si aspettava d’avere.

Sara Gaudenzi, rivela come deve essere il suo uomo ideale

Tronista inaspettata, Sara Gaudenzi si è detta entusiasta di avere ricevuto questa opportunità. Era pronta a tornare a casa, alla sua vita di tutti i giorni e invece Maria De Filippi ha visto in lei qualcosa di speciale. Soprattutto ha dimostrato di essere realmente interessata a trovare una persona d’amare. E’ evidente che Sara, nonostante la popolarità in rete e i trascorsi come modella, non è punta solo all’eco mediatico.

Nella clip di presentazione la 27enne ha anche rivelato anche come dovrebbe essere il suo uomo ideale: “Ho imparato a inseguire il mio cuore sempre, e da qualche parte la mia persona c’è. Il mio uomo ideale? Dev’essere bello: moro, alto e con gli occhi neri.” Riuscirà a trovare il corteggiatore perfetto?