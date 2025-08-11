“Santiago identico a Stefano De Martino”. E Belen risponde così

Che Santiago assomigli al papà Stefano De Martino se ne sono accorti in molti. I fan non possono infatti fare a meno di far notare – ad entrambi i genitori – quanto il primogenito del conduttore e della Rodriguez sia identico allo showman napoletano, diventato in questi anni un vero punto di riferimento per la tv italiana. Nato nel 2013, il “piccolo” Santiago ha ormai 12 anni ed è diventato la fotocopia del papà. Un dettaglio, questo, che non è affatto sfuggito nemmeno alla mamma Belen.

La reazione di Belen ai commenti su Santiago

Sui profili social della showgirl argentina, c’è stato un ennesimo messaggio scritto da un follower, che ha messo in evidenza il fatto che il suo primogenito sia uguale a Stefano De Martino. I messaggi sono stati pubblicati a corredo di un post creato dalla conduttrice e nel quale ha fatto vedere ai fan alcune fotografie della sua quotidianità in compagnia dei due figli. “Lo so” – ha subito replicato lei – “La ruota gira“. Una riposta, questa, che dimostra ancora una volta quanto i due co-genitori abbiano mantenuto un rapporto fatto di stima, anche dopo la loro separazione, soprattutto per il bene del figlio.

Tra l’altro, Belen è partita in vacanza in Sardegna con i figli ed è stata vista in un ristorante di Porto Cervo in compagnia dell’ex marito e alcuni amici. Stefano è arrivato sull’isola insieme a Carolina Tronelli, sua presunta nuova fidanzata, che ha una villa proprio in Costa Smeralda. De Martino e Rodriguez hanno vissuto una storia d’amore abbastanza turbolenta e fatta di alti e bassi, e negli anni si sono lasciati e ripresi diverse volte. Pare che ora entrambi abbiano trovato un nuovo equilibrio.

In che rapporti sono Belen e Stefano

De Martino ha iniziato una relazione con Caroline Tronelli, erede di una ricca famiglia napoletana, mentre Belen ha detto più volte di essere single e di aver scelto di dedicarsi soprattutto alla carriera e ai figli Santiago, nato dall’amore con Stefano, e Luna Marì che è invece venuta al mondo dalla sua relazione con l’hair stylist ed ex gieffino Antonino Spinalbese. “Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima” – aveva detto lei non molto tempo fa al settimanale Chi – “Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa. Ho detto: ‘Belen, siamo ai 40, un po’ meno”. Sono molto delicata, sulle scelte sono cambiata”.