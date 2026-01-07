Santiago è cresciuto ed è la fotocopia di Stefano De Martino

Ormai è certo: Santiago ha preso tutte le sembianze di Stefano De Martino e i due sembrano davvero due gocce d’acqua. Stessi lineamenti e stesso sorriso. Il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto che li ritraggono in un riservato viaggio a Londra, organizzato dallo showman napoletano per trascorrere un po’ di tempo libero insieme a suo figlio. Entrambi sono apparsi con look casual, mentre passeggiano per le strade londinesi con un’aria molto rilassata. Dalle foto si nota il loro rapporto sincero, fatto di affetto e unione. Tra l’altro, Santiago ha ereditato dal papà la passione per il mondo dello spettacolo: da qualche tempo canta in una band e ha scelto di approcciarsi al canto e alla musica.

Un rapporto speciale che cresce ogni giorno di più

Stefano De Martino è diventato papà giovanissimo, qualche tempo dopo l’inizio della sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Dopo la nascita del piccolo, i due si sono infatti sposati e hanno costruito una famiglia, nonostante gli alti e bassi che hanno vissuto nel corso degli anni. Poi c’è stata la separazione definitiva, che ha portato entrambi a prendere due strade differenti. A non cambiare è però l’amore per il figlio Santiago, che è intanto diventato anche fratello maggiore di Luna Marì, la secondogenita di Belen avuta dall’ex fidanzato Antonino Spinalbese.

Nonostante la rottura tra Stefano e la showgirl argentina, il conduttore di Rai è comunque riuscito a preservare un legame speciale con Santiago. Ogni weekend si trasferisce infatti da Roma a Milano per stare accanto al figlio, che vive nel capoluogo lombardo con la mamma. Quando finisce le registrazioni di Affari Tuoi, corre subito da suo figlio e trascorre con lui moltissimo tempo libero. Nel corso di qualche intervista passata, lui stesso ha dichiarato di tenere molto alla sua presenza fisica nella vita di Santiago e di fare quindi i salti mortali per non fargli mancare il suo supporto.

Santiago ha spento 12 candeline

Qualche mese fa, il figlio di De Martino e Belen ha compiuto 12 anni e, per l’occasione, la mamma ha scritto una bellissima dedica sui social. “12 anni amore mio, come vola il tempo” – ha esordito la showgirl – “Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi. Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Buon compleanno”.