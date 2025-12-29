Sanremo, i favoriti secondo l’AI: ChatGPT ha già un vincitore

Per l’intelligenza artificiale Sanremo 2026 ha già un vincitore. ChatGPT ha stilato la classifica dei brani che potrebbero avere più successo sul palco dell’Ariston.

Chi vincerà il prossimo Festival della canzone italiana? Non sarebbe Sanremo se non impazzasse anche il Totosanremo. Pure ChatGPT ha voluto sbilanciarsi lanciandosi nel campo dei pronostici. L’intelligenza artificiale di OpenAI ha già stilato la sua personalissima classifica basandosi semplicemente sui titoli delle canzoni.

Anche senza ascoltare la musica, il titolo di un brano può già dire molto sul tipo di impatto che avrà la canzone su pubblico e giurie. Il chatbot ha provato così a delineare una possibile classifica sulla base dei nomi dei brani dei trenta big in gara svelati lo scorso 14 dicembre durante Sarà Sanremo. Ecco chi vincerà la kermesse canora secondo ChatGPT.

Chi vincerà Sanremo 2026 secondo ChatGPT

Quali canzoni avranno più possibilità di trionfare sul palco dell’Ariston? Per ChatGPT le maggiori chance stanno dalla parte dei titoli più evocativi e emozionali, che hanno la maggiori possibilità di conquistare spettatori e giurie di Sanremo. Tra i favoriti per la vittoria finale troviamo pezzi come “I romantici” di Tommaso Paradiso, brano che fin dal titolo si annuncia memorabile per intensità.

Per il chatbot anche il pezzo di Raf – intitolato “Ora e per sempre” – ha il taglio giusto per calcare il palco dell’Ariston. Tra i papabili del Sanremo secondo l’AI c’è anche “Qui con me” di Serena Brancale. Il suo carattere intimo, coinvolgente, rende questo titolo particolarmente adatto al televoto. Ma chi potrebbe essere il vincitore della gara canora?

Stando alla simulazione di ChatGPT, la palma del vincitore di Sanremo potrebbe andare a Colombre & Maria Antonietta con “La felicità e basta”. L’intelligenza artificiale definisce «assoluto e universale» questo titolo, tagliato su misura per la lunga tradizione sanremese. La medaglia d’argento per l’AI potrebbe andare al collo del duo composto da Fedez & Marco Masini, grazie alla loro “Male necessario”, titolo intrigante e al contempo moderno.

A completare il podio, al terzo posto, ci sarebbe il brano da titolo poetico e evocativo di Malika Ayane: “Animali notturni”. Al quarto e al quinto posto il chatbot vede invece la struggente ballad di Enrico Nigiotti (intitolata “Ogni volta che non so volare”) e la già menzionata “I romantici” firmata Tommaso Paradiso: un titolo che sa di “marcatore identitario” perfetto per conquistare il pubblico generazionale.

L’AI ha anche messo in fila i brani che si candidano idealmente a ricevere il Premio della Critica Mia Martini. In lizza per ChatGPT ci sono “Male necessario” di Fedez & Masini, “Animali notturni” di Malika Ayane e “Labirinto” di Luché. Si tratta di titoli capaci di coniugare metafore poetiche e profondità di concetti.

Spazio anche all’ironia. In questo campo spicca invece J-.Ax con il suo brano “Italia Starter Pack”. Altri titoli invece potrebbero avere maggior fortuna fuori da Sanremo. Per l’intelligenza artificiale potrebbe essere il caso di “Ai Ai” di Dargen D’Amico e di “Voilà” di Elettra Lamborghini.