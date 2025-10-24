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Sanremo Giovani, la lista dei cantanti ammessi: ci sono anche ex allievi di Amici

Sanremo Giovani, condivisa la lista dei 34 cantanti ammessi: tra i talenti scelti diversi ex allievi di Amici e concorrenti di altri talent.

di Barbara Di Castro
Sanremo Giovani, la lista dei cantanti ammessi: ci sono anche ex allievi di Amici
24 Ottobre 2025 18:30

Da diversi mesi Carlo Conti è a lavoro per la realizzazione del suo quinto Festival di Sanremo, il conduttore dopo aver condiviso il neo regolamento della manifestazione canora è oggi alle prese con la selezione dei brani e degli artisti che ambiscono a partecipare alla nota manifestazione. Conti deve scegliere anche i suoi co-conduttori, e se lo scorso anno ha sorpreso realizzando una kermesse corale, per la prossima edizione di certo non deluderà e intanto sono spuntati alcuni nomi su potrebbe affiancarlo all’Ariston. Nomi noti, ma per ora solo supposti e non ufficializzati.

In attesa di vedere Sanremo 2026, il pubblico è prossimo ad assistere a Sanremo Giovani dove verranno selezionati i giovani talenti che avranno la possibilità di partecipare alla gara canora. In queste ore sono stati resi noti i nomi dei 34 artisti scelti dalla Commissione Musicale presieduta da Carlo Conti in veste di direttore artistico e composta dal vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battagli.

Tutti ragazzi talentuosi, molti dei quali provengono dai talent: diversi gli ex allievi di Amici, tra cui Nicolò Filippucci, ma è anche presente Mimì, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. Sono stati scelti 15 donne e 18 uomini e 1 gruppo e tutti si sono esibiti dal vivo. Tra gli altri nomi che hanno partecipato al talent di Maria De Filippi, anche e Antonia, Petit e Senza Cri. Mentre  Angelica Bove, Cmqmartina e i Disco Club Paradiso hanno debuttato sul palco dell’Ariston.

Sanremo Giovani 2026, la lista dei brani e cantanti in gara

  • Agèlo – Io distruggo
  • Alunno – Bonnie & Clyde
  • AMSI – Pizza americana
  • Angelica Bove – Mattone
  • Antonia – Luoghi perduti
  • Axel – Laurearsi
  • Cainero – Nuntannamurà
  • Caro Wow – Cupido
  • Cmqmartina – Radio erotika
  • Cola Siel – Azzurro
  • Deddè – Ddoje Criature
  • Disco Club Paradiso – Mademoiselle
  • Eyeline – Finché dura
  • Jeson – Inizialmente tu
  • Joseph – Fenomenale
  • La Messa – Maria
  • Lea Gavino – Amico lontano
  • Maddalena – Senti menti
  • Marco Millie – Lonely boy
  • Mimì – Sottovoce
  • Nicolò Filippucci – Laguna
  • Nimsay – Ahavah

Nicolò Filippucci a Sanremo Giovani
Nicolò Filippucci scelto per Sanremo Giovani-foto Mediaset- Tvblog.it

  • Occhi – Ullallà
  • Petit – Un bel casino
  • Principe – Mon amour
  • Renato D’Amico – Bacio piccolino
  • Rondine – Maleparole
  • Seltsam – Scusa mamma
  • Senza Cri – Spiagge
  • Soap – Buona vita
  • Tära – Mezzaluna
  • Tenth Sky – Gimme 5
  • Welo – Emigrato
  • Xhovana – Ego

Tra questi sono 24 avranno accesso alle 5 serate finali di Sanremo Giovani 2025, che andranno in onda su Rai 2 dall’11 novembre.  La semifinale invece si svolgerà il 9 Dicembre 2025, e qui verranno selezionati i 6 artisti che si esibiranno al Teatro del Casinò di Sanremo il 14 dicembre durante la serata di Sarà Sanremo. A questi si aggiungeranno altri due talenti provenienti da Area Sanremo e scelti da Commissione Musicale Rai i primi di Dicembre. Chi dei 6 conquisterà i primi due posti potrà accedere alla sezione Nuove Proposte di Sanremo 2026, mentre i due di Area Sanremo accederanno di diritto alla kermesse.

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