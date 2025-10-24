Sanremo Giovani, la lista dei cantanti ammessi: ci sono anche ex allievi di Amici
Sanremo Giovani, condivisa la lista dei 34 cantanti ammessi: tra i talenti scelti diversi ex allievi di Amici e concorrenti di altri talent.
Da diversi mesi Carlo Conti è a lavoro per la realizzazione del suo quinto Festival di Sanremo, il conduttore dopo aver condiviso il neo regolamento della manifestazione canora è oggi alle prese con la selezione dei brani e degli artisti che ambiscono a partecipare alla nota manifestazione. Conti deve scegliere anche i suoi co-conduttori, e se lo scorso anno ha sorpreso realizzando una kermesse corale, per la prossima edizione di certo non deluderà e intanto sono spuntati alcuni nomi su potrebbe affiancarlo all’Ariston. Nomi noti, ma per ora solo supposti e non ufficializzati.
In attesa di vedere Sanremo 2026, il pubblico è prossimo ad assistere a Sanremo Giovani dove verranno selezionati i giovani talenti che avranno la possibilità di partecipare alla gara canora. In queste ore sono stati resi noti i nomi dei 34 artisti scelti dalla Commissione Musicale presieduta da Carlo Conti in veste di direttore artistico e composta dal vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battagli.
Tutti ragazzi talentuosi, molti dei quali provengono dai talent: diversi gli ex allievi di Amici, tra cui Nicolò Filippucci, ma è anche presente Mimì, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor. Sono stati scelti 15 donne e 18 uomini e 1 gruppo e tutti si sono esibiti dal vivo. Tra gli altri nomi che hanno partecipato al talent di Maria De Filippi, anche e Antonia, Petit e Senza Cri. Mentre Angelica Bove, Cmqmartina e i Disco Club Paradiso hanno debuttato sul palco dell’Ariston.
Sanremo Giovani 2026, la lista dei brani e cantanti in gara
- Agèlo – Io distruggo
- Alunno – Bonnie & Clyde
- AMSI – Pizza americana
- Angelica Bove – Mattone
- Antonia – Luoghi perduti
- Axel – Laurearsi
- Cainero – Nuntannamurà
- Caro Wow – Cupido
- Cmqmartina – Radio erotika
- Cola Siel – Azzurro
- Deddè – Ddoje Criature
- Disco Club Paradiso – Mademoiselle
- Eyeline – Finché dura
- Jeson – Inizialmente tu
- Joseph – Fenomenale
- La Messa – Maria
- Lea Gavino – Amico lontano
- Maddalena – Senti menti
- Marco Millie – Lonely boy
- Mimì – Sottovoce
- Nicolò Filippucci – Laguna
- Nimsay – Ahavah
- Occhi – Ullallà
- Petit – Un bel casino
- Principe – Mon amour
- Renato D’Amico – Bacio piccolino
- Rondine – Maleparole
- Seltsam – Scusa mamma
- Senza Cri – Spiagge
- Soap – Buona vita
- Tära – Mezzaluna
- Tenth Sky – Gimme 5
- Welo – Emigrato
- Xhovana – Ego
Tra questi sono 24 avranno accesso alle 5 serate finali di Sanremo Giovani 2025, che andranno in onda su Rai 2 dall’11 novembre. La semifinale invece si svolgerà il 9 Dicembre 2025, e qui verranno selezionati i 6 artisti che si esibiranno al Teatro del Casinò di Sanremo il 14 dicembre durante la serata di Sarà Sanremo. A questi si aggiungeranno altri due talenti provenienti da Area Sanremo e scelti da Commissione Musicale Rai i primi di Dicembre. Chi dei 6 conquisterà i primi due posti potrà accedere alla sezione Nuove Proposte di Sanremo 2026, mentre i due di Area Sanremo accederanno di diritto alla kermesse.