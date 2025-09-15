Sanremo Giovani 2025, il nuovo regolamento: tutti i dettagli

La disputa giudiziaria che ha avuto come protagonista le sorti del Festival di Sanremo in Rai non ha fermato Carlo Conti, che da mesi è alle prese con l’organizzazione del contest. Dopo una causa impegnativa, oggi è certo che la storica kermesse canora sarà ancora trasmessa dalla rete di stato, nella location istituzionale del teatro Ariston, del resto non poteva essere altrimenti. I lavori per realizzare uno spettacolo degno di attenzione e alla pari di quello che lo hanno preceduto sono in corso: da settimane Conti ascolta canzoni e analizza testi ed è proiettato verso la messa in scena di un format di successo.

Intanto nei giorni scorsi è stato condiviso il nuovo regolamento di Sanremo Giovani 2025. Il conduttore toscano ha condiviso le prime informazioni sulla neo kermesse e ha reso noto tutti i dettagli per partecipare alla manifestazione dedicata ai giovani talenti e che porterà i più meritevoli sul palco dell’Ariston: “Sono molto affezionato a questo format perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale.” Ha dichiarato il conduttore di Tale e quale show.

Conti ha poi aggiunto: “Oltretutto, l’atmosfera che si respira tra i giovani, i loro sogni, la loro energia, sono anche un forte ricostituente per tutta la musica italiana. Saranno come sempre tre mesi intensi per me e tutta la squadra“. Il regolamento prevede che potranno partecipare alla selezione giovani tutti i talenti che avranno tra i 16 e i 29 anni compiuti. Nelle prossime settimane Conti e la commissione musicale valuteranno i diversi brani ricevuti, e ne selezioneranno ben 30. In seguito ci saranno le audizioni a Via Asiago e qui i giovani talenti si ridurranno a 24.

Sanremo Giovani 2025, le potenziali Nuove Proposte

Dall’11 Novembre partiranno le sfide: sono previste ben 4 puntate in seconda serata dove i giovani talenti tenteranno di convincere la giuria di essere meritevoli per un posto in semifinale. Solo 3 di loro però supereranno il turno e in 12 parteciperanno alle puntate conclusive: la finale, a cui prenderanno parte solo 6 artisti, andrà in onda 14 dicembre, in prima serata su Rai 1, in diretta dal Casinò di Sanremo. Ad accedere all’Ariston a Febbraio saranno però solo due giovani talenti.

Da ricordare che la valutazione dei cantanti in gara a Sanremo Giovani sarà sempre effettuata da una Commissione musicale scelta da Carlo Conti. Una commissione composta da esperti di musica e addetti alle radio e tv. Gli altri due artisti che parteciperanno al Festival 2026 saranno individuati nell’Area Sanremo.

Il regolamento integrale di Sanremo Giovani 2025

Carlo Conti si è detto entusiasta dei brani che fino oggi ha ricevuto dai giovani artisti, realizzare una selezione non sarà facile per questo si sta impegnando ad ascoltare più canzoni possibili e più volte. Il direttore artistico di Sanremo, che è giunto alla sua quinta conduzione, ha poi confermato che ogni annuncio riguardo le novità della kermesse verrà fatto sempre in forma ufficiale.

Il regolamento integrale di Sanremo Giovani è visibile sul sito ufficiale di Sanremo e sulle varie pagine social. Il termine ultimo per presentare la propria candidatura è il 15 ottobre. I giovani artisti non possono non cogliere un’occasione così allettante, una possibilità per partecipare ad un contesto internazionale in grado di aprire diverse porte nel mondo della musica.